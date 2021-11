Három zalai klub is érmet szerzett a szigetszentmiklósi karateversenyen

Az előző heti, Hungarian Open nemzetközi WKF-karateverseny után a mezőny egy része visszatért Szigetszentmiklósra, ahol ezúttal a diákolimpia országos döntőjét rendezték meg. A zalai klubok képviselői is így tettek, majd szép sikerekkel térhettek haza.

Az egerszegi Toriki KHKE csapatából négyen vettek részt a WKF-diákolimpián. Az elmúlt időszak betegségei és sérülései ellenére helytálltak a fiataljaik ezen a rangos eseményen, hiszen három bronz­érmet és egy ötödik helyezést szereztek. Az A kategóriában, azaz a haladók mezőnyében Osbáth Hanna (+54 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott, testvére, Osbáth Lora (+54 kg) nagyon szoros mérkőzéseken apró hibák miatt lemaradt a dobogóról, kis szerencsével gyarapodhatott volna még az érmek száma. A C kategóriában induló Farsang Attila (–55 kg) a népes mezőnyben lelkesen és energikusan küzdött, igaz, még nagyon hiányzott a tapasztalat, de így is nagyon megérdemelt bronz­éremmel térhetett haza. Pekovics Jázmin (B kategória, +43 kg) ) mérkőzései körmérkőzéses formában zajlottak, ő egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel szintén bronzérmet szerzett. Takács Ferenc edző szerint nincs miért szégyenkezniük, hiszen az erős mezőnyben sikerült érmeket szerezniük versenyzőiknek.

A szintén megyeszékhelyi Zalaegerszegi Shotokan Karate SE tanítványai is nagyon eredményesen szerepeltek, a ZSKE az összesített ponttáblázat alapján – a nyugati régió legjobbjaként – a 17. helyen végzett. A 2005–2006-ban születettek haladó kategóriájában (A) Veilinger Ádám nagyszerű taktikai és fizikai felkészüléssel az elődöntőben és a középdöntőben is nyerte a meccsét. Később a döntőben is a maximumot hozta, és megszerezte az aranyérmet. Djordjevic Verko 2009–2010 (A kategória) formagyakorlatban bronzérmes, míg kumitében ezüstérmes lett. Lőcsei Lili (2007–2008-as korcsoport) formagyakorlatban a versenye második legmagasabb pontszámát érte el, de a szabályrendszernek köszönhetően csak a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Darók Izabella a 2011–2012 és korcsoportban kumitében az első mérkőzését elvesztette, de a vigaszágon továbbjutott két nyert mérkőzéssel, és szintén a harmadik helyen végzett. Molnár Tamás edző tanítványai közül (haladó, A kategóriában) kumitében (2007–2008, 54 kg) Horváth Jókus Vivien ötödikként végzett, a C kategóriában Nagy Kata (43 kg) szintén ötödik lett, Soós Bercel (–50 kg) pedig negyedikként zárt.

Az 52 egyesület mintegy 500 versenyzője között ott voltak a Keszthelyi Zen Shotokan Karate SE versenyzői is. Partics Roland Hunor és Mialkó Zsuzsanna Lilla felkészítő edzők tanítványainak a felkészülése eredményes volt, de nagyon kevés lehetőségük volt versenyeken is indulni. Dobogós versenyzőjük nekik is lett, hiszen az utánpótlás-kategóriában (C), a 2011–2012-es korosztályban Mayerhoffer Méri a második helyen végzett.