Gálázva ünnepelték a kanizsai öklözők a születésnapos Salamon Lászlót

A Tungsram-csarnokban az ismert ökölvívóedző, majd bíróként is rengeteg küzdősportos eseményen közreműködő Salamon László ünnepelte hetvenedik születésnapját.

Salamon László pályatársai, korábbi sportolói, az ökölvívás világában otthonosan mozgók töltötték meg Kanizsán a nézőteret, no meg a ringet és környékét, hogy egy jó hangulatú rendezvény keretében ünnepeljék „Salát”, aki az évtizedek során nem csupán szakmai instrukcióival, de poénjaival, humorával is a sportág közkedvelt egyéniségévé vált.

A kanizsai szorítóban a hölgyek és a fiúk persze csatároztak is egy jót. A 2017-es esztendő legjobb hazai női bokszolójának választott, mostanság már Kaposváron ta­nuló, ex-Kanizsa Box Klub-os Kondákor Emília, valamint Botos Károly is egyhangú pontozással nyerte meg találkozóját. A profi kanizsai Detre Gábor döntő fölénnyel győzött, a KBK-s Kovács Petra szintén egyhangú pontozással könyvelhetett el sikert. Az egerszegi Boxart Box Klub színeiben induló Baranyai József az első menetben KO-val nyert, míg a jelenleg is kanizsai igazolású Benkő László a harmadik menetben döntő fölénnyel győzött.