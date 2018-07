Befejeződött a lövészek MK Ligája, zalai győzelmekkel

Befejeződött a hagyományos MK Liga szlovén–magyar nemzetközi, hatfordulós kispuska-lövészverseny. A közel húszéves múlttal rendelkező versenyrendszeren egyre több csapat vesz részt, ezen belül egyre több a fiatal és a női versenyző is.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A tavasszal kezdődött idei versenysorozatban három fordulót magyar, három fordulót pedig szlovén lőtereken rendeztek meg. A záró forduló évenként felváltva, magyar, illetve szlovén oldalon zajlik. Az idei zárásnak Ljutomer adott otthont, ahol az összetett érmek és kupa átadása mellett értékes ajándékok kerülnek kiosztásra. Az idei sorozatban magyar siker született a PSLE Nagykanizsa csapata révén, és a második helyezés is „itthon” maradt, hiszen azt a PLE Zalaegerszeg szerezte meg. A nyílt irányzékú kispuska 30 lövés fekvő versenyszámban rendezett viadalon az egyéniben is jeleskedtek a zalai versenyzők, hiszen a női és a férfi összetettben is zalai siker született a kanizsai Papp Józsefné és az egerszegi Havasi Ferenc révén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eredmények. Nők: 1. Papp Józsefné (PSLE Nagykanizsa), 2. Domján Johanna (GSZK Gellénháza), 3. Salamonné Ódor Zsuzsanna (PLE Zalaegerszeg). Férfiak: 1. Havasi Ferenc (PLE Zalaegerszeg), 2. Horváth Károly (PSLE Nagykanizsa), 4. Borsos Attila (PSLE Nagykanizsa), 5. Horváth Szilárd (PSLE Nagykanizsa), 8. Nagy György (PLE Zalaegerszeg), 9. Tóth Gyula (PLE Zalaegerszeg). Csapatverseny: 1. PSLE Nagykanizsa 79 pont, 2. PLE Zalaegerszeg 73 pont, 6. GSZK Gellénháza 38 pont.