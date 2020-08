Az idén is lesz military Kanizsán

Ha nem is a jól megszokott nyári időpontban, de idén is megrendezik a dél-zalai város Csónakázó-tavánál a lovastusaversenyt, mely ezúttal is nemzetközi lesz.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Szeptember 4-6. között kerül megrendezésre XXIII. Kanizsai Military, nemzetközi és nemzeti lovastusaversenyt, egyben az országos championatus 2. fordulóját. A lovassportesemény a jól bevált formulának megfelelően pénteken a díjlovaglással kezdődik 9 órától, szombaton a terepverseny kerül sorra a mezőny részére, míg vasárnap a díjugratással zárul a lovas sportesemény, a díjátadót 15 órától tartanák. – Nyugodtan mondhatom, európai szintű lovastusaversenyt szeretnénk rendezni, és minden esély meg is van arra, hogy nemzetközileg is elismertet hozzunk össze – fogalmazott Dobri Lajos, a megyei lovasszövetség elnöke. – Közel 130 ló nevezésével számolhatunk, ami annak is köszönhető, hogy az ismert járványügyi helyzetből adódóan maradtak el korábbi programok, így a lovasversenyzők, megragadva minden megmérettetési lehetőséget, fontosnak tekintik, hogy eljöjjenek hozzánk. A szervezők részéről Dobri Lajosné elmondta, a házigazda magyarok mellett Ausztriából és Szlovákiából érkeznek szép számmal lovasok a lovaikkal, ezért is figyelemreméltó a nemzetközi jelleg, és ebből eredően gyakorlatilag mind a kilenc kategóriában erős mezőny jöhet majd össze. Külön lehetősége lesz a lovas vizsgával még nem rendelkező résztvevőknek is a megmérettetésre, ami a kanizsai military vonzerejét csak növelte. Nem maradhatnak el a kísérőprogramok sem, így különböző bemutatók mellett szombaton 18 órától koncertre is hivatalosak az érdeklődők, akiknek belépése mindhárom versenynap során díjtalan.