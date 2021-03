Az FCN hazai pályán masszív ellenfelet győzött le, a ZTE FC II. fiataljainak egyelőre sok volt a két meccs a héten

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában a 24. fordulót rendezték. Az FC Nagykanizsa hazai sikert könyvelt el, a ZTE FC II. együttese pedig négygólos vereséget szenvedett.

FC Nagykanizsa–BKV Előre 3-1 (1-1)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Maml.

FC Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Tóth G. – Szabó P. (Baráth M., 81.), Kretz, Szegleti – Ekker, Vass Gy. (Török, 74.), Lőrincz (Péntek, 64.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Papp Sz. (28.), Major (77.), Ekker (89.), illetve Szegő (12.).

A nyár végén a kanizsaiakat érzékenyen érintette a Sport utcában, tehát a BKV-stadionban elszenvedett vereség, így joggal érezték úgy, hogy amit akkor elvett tőlük az autópályán elszenvedett késés okozta helyzet, azt most rendeznék a sorssal. A közlekedési klub vezetést szerzett, így különösen jól jött, hogy a 28. percben a taktika részeként előre húzódó kanizsai védő, Papp Szilárd pöckölése utat talált az ellenfél hálójába. Nem volt különösebben akciódús a mérkőzés, a második fél­időben a vendégek időnként be is szorították a dél-zalaiakat. Aztán amikor ők ebből kijöttek, akkor a meccs hajrájához közeledve például a piros-kékek másik belső védője, Major Máté kotort be egy labdát a bal kapufánál a BKV hálójába. Innen a talán meglévő görcsösség végleg elillant, s a végén még Ekker Milán is meglőtte a maga gólját.

Koller Zoltán: „A legfontosabb a megszerzett győzelem. A mély talaj belőlünk is sokat kivett, ugyanakkor játékban kicsit többet vártam az első félidőben. Külön öröm számunkra, hogy olyan rögzített helyzetekből és védőink által tudtunk gólt elérni, melyet még szombaton is gyakoroltunk.”

Gárdony–ZTE II.

4-0 (2-0)

Gárdony, zárt kapuk mellett. Jv.: Nagy A.

ZTE FC II.: Köcse – Sebestyén, Szalai D. (Czuczi), Földvári, Hegedüs – Kovács B., Németh D. (Fehér) – Szökrönyös D. (Abért), Kun (Szántó), Szalay Sz. – Papp (Chukwuma). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Zsigmond (20., 40.), Koronczi 16.), Miskei (76.).

Mire a zalaiak alkalmazkodtak a körülményekhez, az első húsz perc végére már két góllal vezetett a hazai csapat. A vendégek játéka pontatlan volt, sok volt a ki nem kényszerített hiba a ZTE-nél. A második félidőben a ZTE mindent egy lapra feltéve támadott. A vendégek kapufát is lőttek, majd egy kontratámadásból a félidő elején újabb gólt lőttek a hazaiak, ezzel eldőlt a találkozó. A ZTE csapatában sok volt a gyenge egyéni teljesítmény, a fiataloknak sok volt még egymás után a kisvárdai és a gárdonyi fellépés.

Bozsik József: „A mérkőzést gyorsan el kell felejtenünk, és a következő feladatra kell koncentrálnunk.”

További eredmények: Fehérvár FC II.–Érd 2-1, ZHSE-Szabadkikötő–Nagyatád 4-1, SC Sopron–III. Ker. TVE 0-0, Bicske – Balatonfüred 0-0, Ménfőcsanak–Puskás FC II. 0-1, Pápa– eszprém 1-0, Lipót SE–Tatabánya 2-1, Mosonmagyaróvár–Komárom 6-0.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA