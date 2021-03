A ZTE KK vezetése egyelőre pénzbüntetés mellett döntött

Szombaton olyan vereségbe szaladt bele a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda-csapata, amely után valóban érdemes elgondolkodni az egerszegi kosárlabdázás jelenén, de inkább a jövőjén.

Ezt ne hagyja ki! A Deutsche Wellének nyilatkozó vári lakos buktatja le a német tévét

Szombaton az egyik közvetlen riválisnak tartott Kaposvár csapata győzött 103-69-re Zalaegerszegen. A múltban is előfordultak már nagy vereségek, ám ezt olyan simán vesztette el a ZTE KK, amin most már el kellene gondolkodni. A ZTE KK szezonja amúgy is kaotikus. Gyenge csapat jött össze, edzők és légiósok váltják egymást, gyenge eredmények vannak.

A jelen tehát nem túl szép, de aggasztó a jövő is. A négyszeres bajnok csapat és a klub presztízse megtépázódott, ezt látni kell. Nem a legvonzóbb csapat ma a ZTE KK akár az edzők, akár a játékosok körében. A mostani szezon és persze az utolsó előtti helyezés a szombati produkció láttán igazából nem is véletlen, hiszen ez a jelenlegi együttes csapatként nem igazán funkcionál. Ha lennének nézők a lelátón, valószínűleg szombaton forró lett volna a hangulat a lefújás után…

De, mint tudjuk, nincsenek nézők. Ez, egyfelől biztosan „kényelmes” állapot, csakhogy a pandémiának egyszer vége lesz így vagy úgy. A nézők majd visszatérhetnek, a kérdés az, hogy mennyien… Ami kardinális kérdés. Mert ha Egerszegen már nézők sem lesznek, na, akkor lesz igazán nagy a baj… A klub vezetésének ezen el kellene gondolkodni, és kíváncsiak lennénk a tulajdonos, a város véleményére is…

Azt nem tudjuk, mivel lehetne még „megmenteni” a mostani szezont, de egyvalamivel biztosan nem: a szombaton látott mentalitással. Vélhetően a légiósoknak nem sok mindent jelentenek majd az itt eltöltött hónapok, mennek tovább, a magyar játékos meg „igazodik”. Ami nem egerszegi jelenség, hiszen a mai magyar kosárlabdában meghatározó a külföldi játékosok szerepe. Ahol vannak jó légiósok, ott jó csapat van, ahol kevésbé jók, ott kevésbé eredményes együttes jön össze.

Ráadásul a ZTE KK-nál a csapatkohézió sem igazán működik. Vannak feszültségek, ha beszélnek róla, ha nem. Ez sem tesz jót. Természetesen arra kíváncsiak voltunk, hogy a klub vezetése lép-e vagy lépett-e, hogy a helyzet javuljon. A háromtagú társadalmi elnökség elnöke, dr. Gyimesi Endre is látja a problémát.

– A klub vezetése nem megy el szó nélkül a gyenge teljesítmény mellett, különösen a szombati produkciót látva – mondta el kérdésünkre. – Pénzbüntetést kap a csapat és az edző is. Nem szeretnénk semmit sem kizárólag a koronavírus-járványra fogni, de nagyon szerencsétlenül indult a szezonunk azzal, hogy egy nappal a rajt előtt derült ki: hogy a megbetegedések miatt nem tudjuk elkezdeni a bajnokságot, és heteket vártunk rá, mire pályára léphettünk. Ez sajnos kihatott a későbbi szereplésünkre is. Ettől függetlenül a klub vezetése is elégedetlen az eddigiekkel, amiből a tanulságokat is le kell vonni.

Hétfőn aztán a klub közleményt adott ki. Ebben az állt, hogy a klub vezetése hétfő reggel az edzés előtt jelentette be, hogy pénzbüntetést rótt ki az együttesre. Ám az is benne áll, hogy „lehetőséget adtunk ugyanakkor arra, hogy a csapat és edzőik kijavítsák elkövetett hibáikat, ezért, ha az alapszakasz hátralévő mérkőzésein a csapat hozzáállásában és játékában is érdemi előrelépés lesz tapasztalható – mely az eredményességben is megmutatkozik –, akkor a büntetést visszavonjuk”.

Kapcsolódó cikkünk: