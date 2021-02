A ZTE FC vasárnap a jó formában lévő Puskás FC-t fogadja

Hazai bajnokira készül a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, mely vasárnap 16.15 órától a Puskás Akadémia FC-t fogadja. A zalaiaknak nagyon kellenének a pontok, de ehhez nem lehet elkövetni olyan hibákat, mint a legutóbbi két találkozón.

Két döntetlennel kezdte a tavaszt a ZTE FC, és a Honvéd, valamint a Paks ellen is inkább a kék-fehérek álltak közelebb a győzelemhez. Aztán jött a szerda és az újonc Budafok 3-1-re győzte le az egerszegieket, ugyanúgy, mint október végén Zalaegerszegen. És a két meccs között a fővárosiak nyeretlenek voltak…

A mérkőzés után a zalaiak egy meg nem adott büntetőt és a Budafok lesről született első gólját kérték számon, ám kétségtelen, ott voltak a zetések egyéni hibái is. Az egerszegiek csak 3-0-s hátrányban tudták valóban nyomás alá helyezni a vendéglátókat.

A vasárnapi ellenfél, a Puskás FC tavasszal az FTC elleni döntetlen után megverte az MTK-t és a DVTK-t is, és ezzel felkapaszkodott a dobogóra. Hornyák Zsolt vezetőedző kerete annyira bő, hogy az MTK elleni siker után szerdán a szakvezető hat helyen is változtatott, és így is simán (2-0) nyertek a DVTK ellen. Nem a múlt számít, de a két csapat legutóbbi négy NB I-es találkozójából a ZTE FC egy döntetlen mellett hármat megnyert.

– Kudarc után vagyunk, de nincs sok idő a kesergésre – mondta a zalai tréner, Boér Gábor. – Álltunk már fel ennél mélyebb gödörből is, és bízom benne, hogy most is sikerekbe, győzelmekbe menekülünk. Pechszéria és játékvezetői ítéletek is sújtanak bennünket. Nem akarok erre fogni mindent, de jó lenne, ha Fortuna is mellénk állna, mert megdolgozunk a kegyeiért. A Puskás FC-nek megvan az alapjátéka, mi arra készülünk fel. Kollégám minőségi játékosokkal rendelkezik, nagyobb a merítési lehetősége, mi viszont mindent megteszünk.

Eltiltott nincs a ZTE-nél, Babati Benjamin viszont rúgást kapott a lábára a Budafok ellen, ő tehát sérült.

A ZTE FC a jövő héten a legjobb 16 közé jutásért játszik a Magyar Kupában, az NB III-as Tiszafüred vendégeként. A zalaiak kérésére ezt a meccset csütörtökön rendezik majd meg. A ZTE FC ugyanis szombaton Kisvárdán játszik bajnokit, és így a két találkozó között nem utazik haza.