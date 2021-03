A ZTE FC-nél mindenkire szükség van, hogy átvészeljék ezt az időszakot

„Nehéz napok állnak előttünk” – ezt Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője mondta a vasárnapi, ZTE FC–MOL Fehérvár FC (0-2) NB I.-es labdarúgó-mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Aki ott volt, mindenki értette, mire gondolt a tréner.

Eddig „kimaradt” a világjárványból a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata, most azonban úgy néz ki, hogy a koronavírus elérte a csapatot. Nagyon sok a hiányzó jelenleg a zalaiaknál, s így volt ez vasárnap is. Olyan játékosok maradtak ki még csak a keretből is, akiknek a neve nélkül korábban a kék-fehérek kezdőcsapata sem nagyon volt elképzelhető. És ezzel még nincs vége a megpróbáltatásoknak, hiszen a mérkőzések sorozatban következnek, erre is gondolt Boér Gábor, amikor a nehéz napokat említette.

Szerdán például annak a Mezőkövesdnek lesz a vendége a ZTE FC, amely utoljára tíz fordulóval ezelőtt szenvedett vereséget. Éppen Egerszegen. Jó formában lévő csapatról van szó, mely persze nem verhetetlen. Aztán vasárnap a címvédő FTC érkezik a ZTE Arénába, majd jövő szerdán Kisvárdán kupameccs vár a zalaiakra. Ilyen sűrű menet mellett a legrosszabbkor jöttek a betegségek. De járvány van, és ez sajnos bárhol és bárkinél benne van a pakliban.

Visszatérve a vasárnapi találkozóra, utólag pláne sajnálni lehetett a sok hiányzót, mert míg a Fehárvár FC nem jutott büntetőhöz és emberelőnyhöz, ebben az összeállításban is versenyképes volt a ZTE FC. Azt nem lehet tudni, meddig bírta volna az egerszegi csapat a jóval nagyobb lehetőségekkel bíró ellenféllel szemben. Mindenesetre mindkét szakvezető elismerte: a 62. percben történt kiállítás és a Nemanja Nikolic által értékesített büntető volt a fordulópont. Még egyszer mondjuk, az érezhetően egyre nagyobb erőket mozgósító – bár éppenséggel jól egyáltalán nem játszó – Fehérvár FC talán amúgy is felőrölte volna a zalaiakat, de ki tudja, mi következett volna. Aleksandar Tanasin hibája (ellökte Petrjakot, aki talán a labda közelébe se fért volna) büntetőt ért, és ezért megkapta a zalai védő a második lapját is. Vélhetően ma már ő is másként tenne. A játékosnak amúgy is nehéz napjai vannak, hiszen nemrég családi gyász érte. Tanasin nem játszhat Mezőkövesden, ahogy Bojan Sankovic sem, aki ötödik sárga lapját kapta a Fehérvár ellen.

Kettejükön kívül vasárnap hiányzott Demjén Patrik, Könyves Norbert, Szépe János, Kálnoki Kis Dávid, Gergényi Bence, Babati Benjamin és Szánthó Regő is a keretből. Hogy közülük holnap bárki visszatérhet-e a csapatba, azt nem lehet megmondani. Nyilván voltak vasárnap is gyengébb teljesítmények, de a jelenlegi helyzetben szó szerint mindenkire szükség van a ZTE FC-nél. Akik pályán lesznek, azoknak a legtöbbet kell kihozniuk magukból, és olyan játékosokra is számítani kell, akik eddig jobbára az NB III.-as csapatban szerepeltek.

A helyzet nem egyszerű. Ezt a ZTE-nél is tudják.