Pizza és egészben sült pulyka is készült a kanizsai iskolában

Az angol, a német és az olasz gasztronómiába nyertek betekintést a fiatalok tegnap a Thúry Szakképző Iskola Kulináris karácsony a bábeli zűrzavarban elnevezésű rendezvényén.

Az eseménynek helyet adó tankonyhában ottjártunkkor szinte mozdulni sem lehetett. A diákok az egyik pultnál brokkolit daraboltak, a másiknál pizzát nyújtottak, de voltak olyanok, akik egy tortát töltöttek meg krémmel. Először tavaly rendezték meg a speciális gasztronómiai seregszemlét, mely a tanulók és pedagógusok körében is olyan népszerű volt, hogy az idén már a karácsonyi várakozás jegyében hirdették meg.

– Nemcsak megkóstoltuk a nemzetek jellegzetes ételeit, hanem kiegészítő programokkal is vártuk a tanulóinkat – mondta Vlaszák Andrea szervező, az iskola tanára. – Olyan fiatalok tartanak előadást a különböző országokról, akik anyanyelven, vagy anyanyelvi szinten beszélnek idegen nyelveket. Beszámoló hangzott el a skóciai ünnepi szokásokról, a délolasz gasztronómiai különlegességekről, és a bajor karácsony is terítékre került. Sőt a vendéglátó ágazathoz idén a turisztika is csatlakozott, a tanulók az elkészített ételeket bemutatják idegen nyelven és magyarul – mondta Vlaszák Andrea.

A foglalkozást nagyon hasznosnak tartja, ugyanis azon túl, hogy a gyerekek gasztronómiai ínyencségeket készíthetnek, használják az idegen nyelvet a tevékenységük során. Néhányan a hozzávalókat és a receptet megtanulták olaszul, németül és angolul is. Vlaszák Andrea a kollégáival együtt azt vallja: a nyelvtanulásban sikert csak úgy lehet elérni, ha a diákok megismerik az adott nép kultúráját, ételeit és szokásait. Ezzel a gondolattal Úr Zoltán angol szakos tanár is egyetértett. Elmondta: a diákok intelligenciája is fejlődik azáltal, hogy érdekes információkat kapnak az országokról. Az angolszász emberek étkezési szokásai nagyon sokat elárulnak a népről, tette hozzá.

– Gordon Ramsay skót szakács karácsonyi kínálatából a hagyományos, egészben sült pulykát választottuk ki a programra. Mellé tradicionális burgonyapürét készítettünk, a desszert pedig áfonyás kosárka volt – említette.

