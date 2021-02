Minari: mindennapi csodák

A Minari az idei Oscar-verseny egyik éllovasának számít. A koreai–amerikai film tipikusan a díjakra időzített és gyártott produktumnak tűnt, melyek rendre korrekt alkotások, de a köszönőbeszéd után el is felejtjük őket.

Szerencsére ez jelen esetben nem így van.

A 80-as években járunk Arkansas államban, ahol egy négytagú koreai család kíván új életet kezdeni. Egy hatalmas telekre költöznek, ahol bőven van munka a földdel, de itt talán megvalósulhat számukra az amerikai álom.

A történet nem hangzik túl eseménydúsnak, elvégre milyen izgalmakat tartogathat egy bevándorló család élete, amely földműveléssel akarja megkeresni a napi betevőt. Lee Isaac Chung műve valóban nem egy feszült darab, sőt, kifejezetten lassú és tényleges történés sem túl sok akad benne. Ezzel egy laikus nem biztos, hogy tud mit kezdeni, de aki ad egy esélyt a Yi családnak, az nem fogja megbánni. Felvetődhet a kérdés: mit lehet egy efféle sztoriból kihozni? Nos, rengeteg dolgot. Adott az alapszituáció, Chung erre húzza rá karaktereit, akik egytől egyig zseniálisak. A munkamániás apuka, a farmtól ódzkodó anyuka, a talpraesett kislány és a szívbeteg, ám életvidám kisfiú mellett a vallási fanatikus munkatárs, illetve a szabadszájú nagymama is szuper alak. A mindennapjaikba való betekintés rövid időn belül a szívünkhöz köti őket. Átélhetőek a konfliktushelyzetek, a nézeteltérésekből adódó széthúzás, ugyanakkor a finom humor gondoskodik a boldog pillanatokról. Minden lépésük hiteles, s ha nem is értünk mindig egyet bizonyos döntésekkel, annyira kedvelhetőek és emberiek a figurák, hogy lassacskán mi is a család tagjának érezzük magunkat.

Chung zseniális érzékkel ragadta meg a kultúrák közti különbséget, pont annyit beemelve a témából, amennyit a történet igényelt. A Minariról sugárzik, hogy szívvel készült, és mindenki számára fontos volt a projekt, valamint lerí róla az ázsiai mentalitás. Ha egy teljes mértékben amerikai alkotás lenne, nem úsznánk meg politika és rasszkérdés nélkül, hogy aztán végül a sokadik fröcsögő látlelet manifesztálódjon az elnyomott kisebbség nehéz helyzetéről. Az író-rendező ellenben hagyja, hogy hősei nagy szavak nélkül, tisztes emberként bontakozzanak ki. Az, hogy Chung képes volt ennyire a javára fordítani a visszafogottságot, óriási bravúr, főleg a mai túlérzékeny és áltoleráns társadalomban. Borzasztóan jólesett, hogy nincs benne megfelelési kényszer, nem akar bűntudatot ébreszteni és sarat dobálni. Helyette a család, az összetartás és főleg a szeretet erejére fókuszál, ennek egy metaforája a címszereplő növény is.

Steven Yeun mióta nem a The Walking Deadben kerget élőholtakat, komoly színésszé nőtte ki magát. Élete alakítását nyújtja, de ez a komplett stábról elmondható. Mindenki végtelenül autentikus, s ebből fakadóan abszolút meggyőző, mintha nem is egy filmet néztünk volna.

A Minari nem akar megfelelni a trendi témáknak és elvárásoknak, mondanivalója mégis elévülhetetlen. Bármikor képes lehet elhódítani a szívünket, ám ezekben a nehéz időkben még jobban vissza tudja adni az emberiségbe vetett hitet. Chung manírok nélkül, egy visszafogott és lírai művel mutatta meg, mi fán terem a mindennapi élet csodája, ezt a giccsmentes, tiszta szeretetbombát pedig mindenkinek érdemes átélni.