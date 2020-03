Felfüggesztették az apás szüléseket a Zala Megyei Kórházban

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház minden szükséges előkészületet megtett a koronavírus-gyanús betegek fogadásához, s ha kell, kezeléséhez, tájékoztat honlapján az intézmény menedzsmentje.

Mindez átszervezésekkel és a betegeket érintő intézkedések meghozatalával járt, írják.

Noha a halasztható műtétek, diagnosztikai vizsgálatok és kontrollok későbbre tolódnak, fontos tudni, hogy aki sürgősségi beavatkozásra szorul, megkapja a számára szükséges, legjobb ellátást. Azok a kúraszerű beavatkozások is folytatódnak, melyek elmaradása tartós egészségiállapot-romláshoz vezetne. Az intézmény kéri, hogy az onkológiai kezeléseken (kúra, osztály) csak azok jelenjenek meg, akiknek nincsenek megfázáshoz, vírusfertőzéshez hasonló tünetei, továbbá veszélyeztetett személlyel (külföldről 2 héten belül hazaérkezett vagy lázas, köhögő családtaggal, ismerőssel) nem kerültek személyes kapcsolatba. Az onkológiai kezelés időbeli csúszása nem hordoz magában veszélyt, a lehetséges vírusfertőzés azonban magas kockázattal jár.

Javasolják, hogy aki a kezelésével, ellátásával kapcsolatban bizonytalan, telefonon konzultáljon kezelőorvosával.

A Zárda és a Zrínyi utcai porta kizárólag személyzeti bejáratként működik. A kórházba érkező valamennyi betegnek a főépület Csány tér felőli főbejáratnál kell belépnie az intézménybe. Itt egy kikérdezést szolgáló pultot alakítottunk ki, ahonnan munkatársaink az egyértelműen kijelölt útvonalakon irányítják tovább a pácienseket a rendelőkbe (az SBO-ra is). Kérik, hogy több várakozó esetén szigorúan tartsák meg az egymás közti 2 méteres távolságot.

Aki sürgős „esetként” a rendelőintézetben működő valamely szakrendelésre érkezik, a rendelőintézet főbejáratán juthat be az épületbe. A földszinti pultnál kell bejelentkeznie. Minden érkezőnek be kell mutatnia sürgős megjelölésű beutalóját, a traumatológiai leleten pedig a visszahívás tényét, figyelmeztet a kommüniké.

Az épületekben a koronavírus-gyanús pácienseknek külön liftet jelöltek ki. A többiek ezt a felvonót – saját érdekükben – ne használják.

Az osztályokon fekvő betegeknek szánt csomagokat a hozzátartozók nem hozhatják be személyesen. A küldeményeket a főépület főbejáratánál kell leadni, naponta 13 és 15 óra között, s itt kell megvárni a betegek által hazaküldendő holmit is. Az intézmény kéri, hogy az idősávot szíveskedjen mindenki betartani. Ugyanez a rendelkezés érvényes a pózvai telephelyre is.

Arról is tájékoztatják továbbá a pácienseket, hogy március 20-ától a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban a koronavírus-fertőzések megakadályozása érdekében az apás szüléseket további intézkedésig felfüggesztették.

A kórház és a rendelőintézet büféje bezárt. A kórház ebédlője csak a dolgozók számára biztosít étkezést, így a külső megrendelők számára az ételelvitelt – a veszélyhelyzet időtartamára – felfüggesztették.

A betegszállítók gépjárművei kizárólag a számukra kijelölt útvonalon haladhatnak.

Az Egerszeg Gyógyszertárat kívülről közelíthetik meg a kliensek.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház köszön minden felajánlást, amivel munkájukat és a dolgozók ellátását segítik az adakozók.

A koronavírus elleni védekezésre az intézmény az ISPITA Alapítványon keresztül fogadja a pénzadományokat, melyeket a lélegeztetéshez szükséges, egyszer használatos eszközök beszerzésére fordítanak. (Az Ispita Alapítvány számlaszáma: Budapest Bank 10104961-07114362-00000000.)

Remélik, hogy az országos és helyi intézkedésekkel, va­lamint a lakosság fegyelmezett magatartásával a lehető legalacsonyabbra sikerül leszorítani a koronavírusos megbetegedések számát.