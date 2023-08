Zalaegerszege Újra cserélték az árpádsávos lobogót a Balatoni úton, a rendőr-főkapitányság előtti téren, és a zászlórudat is lefestették.

Az akciót a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezte, közölte Kiss Ferenc, a párt zalai elnöke, zalaegerszegi önkormányzati képviselő pénteken a helyszínen. Mint mondta, a zászlót 2009-ben a Jobbik állította, de azóta nem viselték gondját, a lobogó rongyossá, hétméteres rúdja kopottá vált. Ezt az egyik közgyűlésen szóvá is tette, de a Jobbik képviselője erre érdemben nem reagált, ezért a felújítást a Mi Hazánk tagjai vállalták magukra, mondta Kiss Ferenc. Kitért arra is, hogy anno az önkormányzat hozzájárult a zászló elhelyezéséhez, mégpedig a helyet is ajánlva hozzá.

A zászló cseréjét a Mi Hazánk a jövő évi önkormányzati választás szimbolikus zalai kampánynyitójának is lehet tekinteni, tette hozzá Kiss Ferenc. Ennek kapcsán Farkas Attila, a párt zalaegerszegi szervezetének elnöke közölte, a város mind a 12 egyéni választókerületében önálló jelöltet indítanak. Az aktív kampányolást pedig szeptemberben kezdik el, tette hozzá. AG