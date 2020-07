ZTE FC II: Középtávon a középcsapattá érés a cél az NB III Nyugati csoportjában

Hosszú idő után ismét indít második csapatot a ZTE FC, amely vasárnap mutatkozik be a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában. A Bozsik József vezette ZTE FC II. szerepe elsősorban az lesz, hogy a klub fiataljainak nyújtson fejlődési lehetőséget, de a szakvezető szerint az eredmény is fontos, hiszen a cél az, hogy középtávon az együttes biztos középcsapattá váljon a harmadik vonalban.

A ZTE FC is élt az MLSZ által nyújtott lehetőséggel, amikor a szövetség az élvonalbeli csapatoknak engedélyezte, hogy második együttesükkel (ahol még nem volt ilyen) egyből az NB III-ban rajtoljanak. A ZTE FC II-nek felhozó feladata is lesz, hiszen játéklehetőséget kíván biztosítani a fiataloknak, és azoknak is, akik az első keretben kevesebb szóhoz jutnak.

A ZTE FC II. vasárnap Balatonfüreden rajtol, és előtte Bozsik József vezetőedzőt kérdeztük a felkészülésükről, illetve a szezonnal kapcsolatos várakozásaikról.

– A koronavírus-járvány a mi felkészülésünket is meghatározta, hiszen később állhattunk csak munkába – mondta Bozsik József. – Az állóképesség fejlesztése volt a fő feladat, és úgy gondolom, a felkészülés áthúzódik a bajnoki szezon elejére is. A keret összetétele vegyes, hiszen korábban is elmondtuk, hogy a srácok egy része a felnőtt együttessel készül, a többiek pedig az U19-es csapatunkkal.

Azt is tudakoltuk, hogy a szakvezetés szerint mire lehet képes az együttes a bajnokságban. Főleg úgy, hogy a heti munka végén derül majd ki, hogy kikre számíthatnak a bajnoki találkozókon, kik lesznek azok, akik „visszajátszanak” az NB I-es keretből.

– Eredménykényszer nincs, viszont céljaink vannak – folytatta Bozsik József. – Közös a célunk a klub vezetésével és a csapat tagjaival, a bennmaradás, úgyhogy nem tudjuk még, mire lehetnek képesek a fiúk a felnőttmezőnyben. Nem ártana, ha meccsenként két-három olyan játékos is lenne a pályán, akinek már van tapasztalata akár a magasabb osztályokból is. Mindezt tapasztaltuk az edzőmérkőzéseinken, hiszen hiába voltunk a mezőnyben egyenrangúak, a kapuk előtt a kellő rutin és a döntési képesség talán egy fiatalban még nincs meg. Próbaév következik, de középtávon szeretnénk jó középcsapattá válni az NB III-ban.

Hat olyan játékos, akikre elsősorban a második csapatnál számolnak, csak pénteken tér haza, hiszen ők is Cipruson edzőtáboroztak az első csapattal. A Balatonfüred elleni meccsnek pedig volt „előjátéka” is, hiszen a múlt héten a két együttes edzőmeccset vívott: a 2-1-es füredi sikert hozó meccsen a ZTE nagyrészt ifjúsági korú játékosokkal állt fel.

– Boér Gábor vezetőedzővel a táborozók hazatérése után egyeztetünk, hogy kit ad át a vasárnapi találkozóra, de ahogy hallom, nincs sérült, így mindenkire számíthatok – mondta Bozsik József. – Szombaton még edzünk egyet közösen, s akkor már tudni fogjuk, hogy kikkel utazunk. A Balatonfüreddel valóban játszottunk, de azt gondolom, hogy az újabb találkozó már más lesz, hiszen már pontokat osztanak a végén. Más kerettel érkezünk Balatonfüredre mint legutóbb, és az edzőmérkőzések tapasztalatát szeretnénk most már a bajnoki találkozókon is hasznosítani.