Zrínyi-Újvár tartogat még izgalmas dolgokat a hadtörténészek és régészek számára

A költő-hadvezér Zrínyi Miklós által 1661-ben építtetett Zrínyi-Újvár helyzetét az elmúlt években sikerült pontosan meghatározni, maradványait pedig többé-kevésbé feltárni. A kutatások következő szakaszában tovább kell lépni annak az erődítményrendszernek a megismerése felé, melynek a vár csupán egy – igaz, talán a legfontosabb – eleme volt.

Ezt dr. Padányi József vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese mondta lapunknak, aki kollégáival

– hadtörténészekkel, régészekkel, térképészekkel – és katonatisztjelölt növendékeivel évek óta minden nyáron 1-2 hetet Zrínyi-Újvárnál tölt kutatással. Így van ez most is, de ezúttal csak kollé­gái­val érkezett a területre, ahol az egykori erődítmény környezetében, a légrádi hegy Unom-bánom dűlőjében vizsgálódnak. Hogy pontosan mi után kutatnak, azt nem árulta el, mert mint mondta, a tudomány követelményeinek megfelelően feltételezései­ket többféle módon is alá kell támasztani, aminek feltétele a begyűjtött adatok értékelése, de ehhez több hónapra van szükség.

– Zrínyi Miklós (a családban a 4.) gróf, a szigetvári hős, a költő és hadvezér Miklós dédapja 1546-ban Csáktornyára helyezte át székhelyét, így ettől kezdve a Muraköz védelme kiemelt szerepet kapott a család életében – bocsátotta előre dr. Padányi József. – Egyrészt itt volt a család állandó szállása, másrészt a Muraköz jelentős részt vállalt a család kiadásainak fedezésében, hiszen gazdag és jól jövedelmező mezőgazdasági terület volt ez, amely a Zrínyiek védelme alatt tovább gyarapodott. Nem véletlen tehát, hogy a terjeszkedő törökök rendszeresen megpróbálták elfoglalni, de legalább megsarcolni, míg a Zrínyiek mindent megtettek annak védelmére. Ebben a védelemben töltött be fontos szerepet a Belezna, Őrtilos és Murakeresztúr által közrezárt, a Mura folyó és a Kanizsa patak összefolyásánál fekvő terület, ahol megépült Zrínyi-Újvár és a hozzá kapcsolódó védelmi zárrendszer.

Dr. Padányi József elmondta: a terület fontosságát az adta, hogy Kanizsa elfoglalása után a törökök közvetlenül fenyegették a Muraközt. Légrád és Kotoriba között volt a legveszélyeztetettebb szakasz, hiszen egy-egy sikeres portya után a legrövidebb visszavonulási út Nagykanizsa irányába itt húzódott. Nem véletlen, hogy a költő-hadvezér Zrínyi Miklós (1620–1664) ezt a partszakaszt különös figyelemmel vigyázta. Légrád és Kotoriba között hét őrállást tartott fenn, megépítette Zrínyi-Újvárat, illetve a Mura jobb partján annak ellenerődjét, és létrehozta a Zrínyi-árkot, újabb akadályt emelve a törökök elé. A mesterséges és természetes akadályokat ötvözve egy (légvonalban) 7 kilométeres szakaszt zárt le megbízhatóan Légrádtól Kotoribáig.

– Zrínyi a vár minél hatékonyabb védhetősége érdekében a természetes domborzat felhasználásával egy közel 60 ezer köbméteres halastavat alakított ki, amely mint akadály komolyan megnehezítette az ostromlók dolgát. A tó vizének táplálásához és a vár környezetének elmocsarasításához – mely további akadályt jelentett a támadó ellenség számára – összekötötte a Mura folyót a Kanizsa patakkal. A Zrínyi-árok (tudomásunk szerint a vár mellett ez a 2. hadi objektum, amit a költő-hadvezér Zrínyi Miklós Magyarországon építtetett) kialakításán körülbelül 2000 fő dolgozott – ami meglehetősen nagy szám, ha arra gondolunk, hogy Muraköz megyében abban az időben összesen 32 ezer ember élt. Az árok 3 szakaszból állt, ezek közül egyet az évszázadok alatt beszántottak, de van olyan rész is, ami a mai napig létezik: Murakeresztúr kollátszegi településrészét szeli át és a csapadékvíz elvezetése a feladata. Az elmúlt évek kutatásai során talajellenállás-méréssel, fúrással, légi szkenner használatával sikerült beazonosítanunk az árok hiányzó, beszántott szakaszát is – tette hozzá a rektorhelyettes.

Dr. Padányi József jelezte: a költő-hadvezér a maga korában igazi zseni volt. Zsenialitását mutatja, hogy a modern hadviselés ma is használja a Zrínyi-Újvár körül megépült akadályrendszer fogalmát, melynek egyik összetevője az úgynevezett akadálycsomópont. Utóbbi olyan kombinált zárt jelent, amit a tereppel, a természetes akadályokkal össz­hangban hoznak létre fontos útirányok zárására, és minden esetben tűz alatt tartható. Az erődítménytől légvonalban 2,5 kilométerre kialakított Zrínyi-árok pontosan ilyen terület volt.