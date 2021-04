Waltner Róbert a DVTK ellen ül először a ZTE kispadján

Három­hetes szünet után, a 27. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I sorozata, és a ZTE FC-re szombaton 17 órától kétszeresen is különleges találkozó vár. Egyrészt a kiesés elkerülése szempontjából közvetlen rivális, a Diósgyőr érkezik; ráadásul az új vezetőedző, Waltner Róbert most mutatkozik be bajnoki találkozón a kispadon.

A ZTE FC (26 pont) a 10. helyről várja a folytatást, a DVTK a 12., azaz utolsó 23 ponttal. – Elégedetten nyilatkozott az eddigi közös munkáról. Optimista? – tettük fel a kérdést Waltner Róbertnek. – Hogyne, hiszen nagyon pozitív a véleményem a csapatról, jól dolgoztak a fiúk – válaszolta a ZTE eddigi legeredményesebb góllövője, aki 92 találatot ért el a csapat színeiben. – Persze akkor lesz abszolút pozitív minden, ha győzünk szombaton. – Árulja el, izgul? – Most annyira nem. Szombaton a taktikai megbeszélés és a meccs közti időszak persze más lesz, az nem annyira kellemes. De ahogy elkezdődik a meccs, elszáll minden rossz érzés, csak az egészséges drukk marad. Éppen ezért tőlem mindennap játszhatnánk. – Bemutatkozik a ZTE vezetőedzőjeként a kispadon. Egy meccsben gondolkodik, vagy messzebbre is tekint? – Most ebben az egyben. Utána persze jön a következő találkozó, és mindig minden mérkőzést meg akarok nyerni. Remélem, hogy szerencsénk is lesz, hiszen sok tényező játszik szerepet egy bajnokin. – A szombati meccs fontos lesz mindkét fél számára. Mit gondol, mi dönthet? – Sok minden. A napi forma, vagy hogy ki frissebb, ki akarja jobban a győzelmet, ki lövi az első gólt, ki a fegyelmezettebb… És az említett szerencsefaktor sem mindegy. A csapat motivált, de ilyenkor az ember mondhat bármit. Vagánynak kell lenni. Nekem is volt olyan csapattársam, aki hét közben a fülén is megtartotta a labdát, aztán a tét a mérkőzésen megfogta. Bízom benne, hogy nyomás alatt is azt hozzuk, amit tudunk. – Mennyire sikerült feltérképezni az ellenfelet? – Azt gondolom, hogy sikerült. Ez a DVTK már nem az, mint az őszi volt. Jó játékosokat igazolt, stabilabb lett. – Mindenkire számíthat? – Sajnos nem állhat mindenki a rendelkezésemre, vannak sérültek és betegek is, de most nem akarom elárulni, kik azok. A csapat viszont nem tizenegy emberből áll. – Sajnálja, hogy nem lehetnek nézők? Korábban is elmondta, mennyire fontos önnek, hogy leülhet a ZTE FC kispadjára. – Rettenetesen sajnálom az üres lelátókat, ez a válaszom. Az egerszegi közönség mindig fantasztikus, ezzel nem árulok el titkot. Ha jöhetnének, biztos vagyok benne, hogy sokan lennének a lelátón. Viszont abban is biztos vagyok, hogy nagyon szorítanak nekünk, és érezni fogjuk, hogy lélekben velünk vannak.