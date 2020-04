Ume Anett korona-beszámolója Amerikából – 99 évesen is legyőzhető a vírus

Amerikából drámai adatok érkeznek a koronavírus áldozatairól, a járvány központja New York. Szerencsére kevésbé fertőzött területen, Illinois állam fővárosában, Springfieldben él Ume Anett, lapunk korábbi külsős munkatársa, akitől személyes beszámolót kértünk az élet alakulásáról.

Ume Anettet 2012-ben Zalaegerszegre hozta a sors, félig nigériai származású férje, Ume Kiddy Levente ugyanis a megyei kórház szívsebészetén dolgozott. Egy kínálkozó pályázat azonban Amerikába röpítette a párt, s a férj most a springfieldi kórházat erősíti. Hamarosan még nagyobb intézménybe kerül, St. Louisban várja munka, a neurológiai intenzíven. Anett végzős egyetemi hallgató dietetikus és táplálkozástudomány szakon, két gyermeket nevelnek, Dávid 8, Suranne 5 éves.

Bár itthon gyakorta mondogatjuk viccesen, hogy „ez itt kérem nem Amerika”, mint látni fogjuk, bizonyos jelenségek igencsak hasonlóan működnek a világ bármely táján. Vagy mégsem? Lássuk…

– Miként szűrődött be a járvány az amerikaiak mindennapi életébe, milyen korlátozásokat vezettek be?

– Nálunk március 13-án jelentették be a rendkívüli állapotot – kezdi Ume Anett. – Pont aznap készültem a heti bevásárlásra, de mire kora délután a boltba értem, már sok minden eltűnt a polcokról. Nem lehetett WC papírt kapni, de húst és kenyeret sem. Szerencsére két nap alatt lecsengett ez a lázas állapot, azóta csak a maszk és a fertőtlenítő kendő hiánycikk. A kijárási tilalmat március 21-én rendelték el. Ekkortól munkába is csak az úgynevezett esszenciális dolgozók (orvosok, egészségügyiek, rendőrök, postások) mehettek. Az éttermek, szórakozóhelyek, könyvtárak bezártak. Az intézkedések államonként eltérőek, ami érthető, hiszen hatalmas országról van szó, változó népsűrűséggel, utasforgalommal, bevándorlási adatokkal. A környékünkön a többség betartja a korlátozásokat, de épp a napokban hallottam, hogy bőven akad szabályszegő, s emiatt a bulit, vagy nagyobb összejövetelt rendezőket 500 dolláros (kb. 165 ezer forint) büntetéssel sújtják.

– Az iskolák áttértek az online oktatásra – vesz fel újabb szálat. – Az indulásnál voltak zökkenők, de szerencsére az elejétől világossá tették, hogy nem lesz szigorú számonkérés, nem éri megkülönböztetés azt a gyereket, aki lemarad. Itt is sok a mélyszegénységben élő család, ahol nincs számítógép, laptop. A bezárást után pár héttel azonban igényelhettek, s az iskolai körzet több mint 5 ezer eszközt osztott szét kölcsönbe. Az is fontos szolgáltatás, hogy az iskola minden nap biztosít a szegény, vagy elfoglalt szülők gyerekeinek reggelit és ebédet. A csomagokat a város több pontján lehet átvenni. A mi gyerekeinknek nem újdonság a tableten, laptopon való tanulás, vagy a számítógépes oktató játék, az iskolában is naponta használták ezeket a programokat. Így aztán nem voltunk megrémülve, amikor hirtelen itthon maradtunk. Amerikában amúgy sem hozzák haza a gyerekek a tankönyveiket, nincs is sok nekik, most online eléréssel használjuk őket. Mi, kétnyelvű család lévén, nem csak az iskola által feladott leckét teljesítjük, előveszem az otthon beszerzett magyar feladatlapokat is. Most arra is módunk nyílik, hogy csiszoljuk a gyerekek magyar anyanyelvi tudását. Mindketten folyékonyan beszélnek magyarul, de azért a szókincset mindig lehet bővíteni. A fiammal a helyesírást is gyakoroljuk, a kislányomnak pedig a magyar ABC betűit tanítom.

– Hogy állja a sarat a helyi kórház? Van elegendő védőfelszerelés?

– Az orvosok hamar megkapták az N95-ös maszkot, viszont ebből nem jutott minden dolgozónak, köztük a nővéreknek. Emiatt voltak elégedetlenségek. Többször kértek adományokat az emberektől, és néhány nagyobb szervezet is adományozott a kórháznak arcvédő pajzsokat. Az egészségügyi személyzet feszült, hiszen a munkájuk veszélyezteti a maguk és családjuk életét, de ettől még minden reggel bemennek dolgozni. Ráadásul nagyon kényelmetlen egész nap maszkban dolgozni, figyelni minden óvintézkedésre, ettől még nagyobb a stressz. Valamiféle beletörődés lesz úrrá rajtuk. Sokan úgy kalkulálnak, hogy meg fogják kapni a betegséget, csak abban reménykednek, hogy nem válik súlyosabbá. Olyan ez, mint amikor a katonák a háborúba mennek, és csak abban reménykednek, hogy túlélik… A városunkban kevesebb, mint 24 óra alatt elvégzik a tesztet azoknak, akik telefonon jelzik a tüneteiket. De ez sem automatikus, például, ha nincs magas láza, csak köhög, nem tesztelik azonnal, holott tudjuk, hogy a vírus enyhe formában is megjelenhet. A kórháznak egyetlen bejárata működik, érkezésnél kikérdezik a dolgozókat és megmérik a lázukat. Külön covidos rendelőket nyitottak, ahol felszerelt, szakképzett dolgozók várják a fertőzötteket. Jó hír is akad, egy 99 éves nagymama felgyógyult a koronavírusból, már haza is mehetett. A családtagok és szomszédok plakátokkal várták otthon, és a média is megjelent. A kórházak tájékoztató előadásokat, felhívásokat terjesztenek online, és minden nap posztolják a napi adatokat, tudnivalókat.

– Miként lehet mentálisan feldolgozni a több tízezer halottról szóló híreket? Tapasztal pánikot?

– A számok hallatán mindenki elborzad, New York fertőzöttebb, mint bármelyik ország a világon. Ez félelmetes, mindenki abban reménykedik, hogy a góc nem terjed tovább. Pánikot nálunk nem érzékelek, az emberek próbálják megőrizni az ép eszüket. Nincs riogatás, vagy félelemkeltés, inkább fegyelmezett tájékoztatás, egymásnak való segítségnyújtás, ami nagyon jellemző erre a társadalomra. Ha valaki megbetegszik, azonnal támogató csoport verbuválódik köré, sokan adakoznak, a jótékonysági szervezetek segítik a hajléktalanokat, rászorulókat. Él a szolidaritás, egymás mentális támogatása. A közvetlen szomszédságomban például, ami pár száz háznyi közösséget jelent, mindenféle játékokat találnak ki a gyerekeknek. Erdős helyen élünk, és minden héten van “vadászat”. A lakók valamilyen állatot tesznek ki az ablakba, ajtóra (plüss, vagy színes papír), amit a gyerekeknek meg kell találni séta közben. Első héten medve volt, most épp róka. Így, bár gyakoroljuk a távolságtartást, mégis van miért kimozdulni. Persze a hírekben mindig bemutatják viccesen a “lökött amerikaiakat”, akik túlreagálják a dolgokat, és olyan is akad, aki gúnyt űz az egészből, de testközelből egyáltalán nem így néz ki az élet. A közösségi médiából az is kiolvasható, hogy néhányan élesen bírálják a korlátozó intézkedéseket és a büntetéseket, Svédországot hozva fel ellenpéldaként.

– Hogyan reagált a politika a gazdaság megingására? Sokan váltak munkanélkülivé?

– Márciusban, a gazdaság összeomlása után 10 millió amerikai igényelt munkanélküli segélyt, az elemzők szerint a munkanélküliség 3,5 százalékról 10-re nőtt egy hónap alatt. Donald Trump 2,2 trillió dolláros élénkítő csomagot vetett be a nagyvállalatok és az emberek segítésére. A középosztály jövedelem-szintjéig minden amerikai állampolgár és zöldkártyával rendelkező lakos, aki tavaly adót fizetett, kap fejenként 1200 dollárt (közel 400 ezer forint), plusz a gyerek után 500-at. Ami a politikát illeti, novemberben lenne itt az elnökválasztás, ám az előválasztások csak félig zajlottak le, a többit június utánra halasztották. A hírekben már nem foglalkoznak annyit a politikával és az induló jelöltekkel.. A kormány reagálásáról, mint minden társadalomban, itt is megoszlanak a vélemények. Az egyik tábor úgy gondolja, hogy Amerika későn, vagy lassan reagált a közelgő veszélyre, a másik pedig túlzónak véli a korlátozásokat.

– A hírek horrorisztikus kórházi számlákról szólnak. Miként teljesít a járványban a sokat vitatott amerikai egészségbiztosítás?

– Amerikában nem kötelező egészségbiztosítást kötni, ebből adódik, hogy a lakosság 8,7 százaléka kívül rekedt a rendszeren. Ugyanakkor a helyzet nem fekete-fehér. A 65 év felettiek és a szegénységi küszöb alatt élők számára léteznek államilag finanszírozott biztosítások, s tekintve, hogy a Covid-19 az idősekre nézve a legveszélyesebb, ez nagy segítség. Gondban azok vannak, akik keresnek ugyan, de ahhoz keveset, hogy állják egy magánbiztosítás költségeit. Körülbelül 27 millióan vannak ebben a helyzetben, köztük sok pályakezdő fiatal. Az optimális eset az, ha a munkáltató átvállalja a biztosítás költségeit, ám még ekkor is érheti kellemetlen meglepetés az embert. A legtöbb biztosítás ugyanis csak az ellátás egy részét fedezi, azt pedig senki nem tudja előre, hogy pontosan milyen kezelésekre lesz szükség. Léteznek olyan magánbiztosítások, amelyek mindent állnak, de azoknak a havi összege is olyan… Tetézi ezt, hogy az egészségügy nem egységes, minden kórház és biztosító külön biznisz, eltérő szabályokkal. Egy járványban mindez számos gond forrása lehet. Ugyanakkor azt is olvasom, hogy az amerikai járványvédelmi központ a koronavírus miatt ellátásra szorulók esetében kifizeti a teszteket és a kórházi kezelést. Legalábbis egy szintig…