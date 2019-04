Többletfinanszírozást kértek az uszoda és a sportcsarnok építésére Nagykanizsán

Újabb pályázatok benyújtásáról döntött csütörtökön a közgyűlés. Ugyanakkor szóba kerültek azok a több milliárdos fejlesztések is, melyek megvalósulását évek óta várja a város lakossága.

A tegnapi közgyűlésen a napirendi pontok jelentős részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elmúlt évi munkájáról szóló beszámolók, illetőleg az idei évre vonatkozó üzleti tervek tették ki. A testület utóbbiak közül valamennyit elfogadta, jóllehet a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. múlt évben kötött szerződéseivel kapcsolatban dr. Fodor Csaba (MSZP) kritikát is megfogalmazott. A képviselő azt rótta fel a cégnek, hogy bár évek óta csúsznak a beígért nagyberuházások (sportcsarnok, uszoda, ferences kolostor), csak az elmúlt évben közel 200 millió forintot költöttek különféle szakértői megbízásokra, ráadásul a szerződött partnerek közt egy kanizsai sincs. Pedig – mint a képviselő jelezte – jogi, tájékoztatási vagy éppen projektmanager feladatokat helyi vállalkozások is képesek lennének kezelni.

A téma kapcsán kérdésként merült fel az is, hogy miért csúsznak a nagyberuházások, s igaz-e, hogy a rendelkezésre álló költségek nem elégségesek a kivitelezésre.

Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője válaszában kitért rá, hogy az uszoda és a sportcsarnok esetében a tervezők által becsült költségek – az építőipari árak drasztikus emelkedése miatt – nem elégségesek, épp ezért az önkormányzat már benyújtotta többletfinanszírozási igényét, remélve a pozitív elbírálást.

A közgyűlés három újabb, uniós pályázat benyújtását is támogatta. A Magyarország-Horvátország Együttműködési program keretében újabb fejlesztésekre nyílik lehetőség. Az első pályázat a Kiskastély művészeti koncepció alapján történő felújítását, a második a határ menti települések helyi értékeinek bemutatását, a fesztiválturizmus erősítését, a harmadik pedig a Csónakázó-tónál újabb turisztikai attrakciók fejlesztését célozná. Ez utóbbi kapcsán speciális ügyességi kerékpárospálya létesítése, illetve a Zöld-tábor épületeinek felújítása, átalakítása szerepel a tervek között.

A képviselő-testület tegnap három intézmény igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot is véleményezett. A Batthyány Lajos Gimnázium igazgatói posztjára Balogh László nyújtott be pályázatot, a Rozgonyi Úti Általános Iskola intézményvezetői munkakörére szintén egyetlen pályázó, Nánainé Kozári Erika jelentkezett be, míg a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére ketten, Baráth Adrien Márta és Proszenyák Zsolt István adtak be pályázatot. A testület mindegyik pályázót alkalmasnak tartotta a feladatra, de elhangzott: a konkrét kinevezésekről az EMMI minisztere dönt.