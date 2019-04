Megújult a bekötőút Nagypáliban

Az alsóbbrendű országos közúthálózat felújítására meghirdetett, 100 milliárd forint összegű kormányzati program részeként épült át a 74-es főúttól Kispáli központjáig, a haranglábig vezető bekötőút, amelynek átadását csütörtökön tartották meg Nagypáli keleti határában

A beruházó, a Magyar Közút Zala megyei igazgatóságának vezetője, Mórocz József érdeklődésünkre elmondta, a tavaly tavasszal elkezdődött munkálatokban 2,9 kilométer hossz­ban újította fel a bekötőutat a Swietelsky vezette kivitelezői csapat. Az úgynevezett remix technológiában felmarták a régi burkolatot, az így kinyert anyagot pedig zúzalékkal keverve visszadolgozták, cementtel stabilizálták, erre pedig két réteg aszfaltburkolat került a 600 millió forintos beruházásban.

Az átadás alkalmával Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere felidézte, hogy még az ötvenes években kapott szilárd burkolatot a község a szomszédos Kispálival együtt új nyomvonalon. A községek fejlődésével egyre nagyobb forgalmat bonyolított az út, amelynek állapota egyre több kívánnivalót hagyott maga után. A padka lesüllyedt, a szilárd burkolat szélessége kevesebb volt a 3,5 méternél, ami veszélyes helyzeteket is teremtett, különösen téli időben a két falu közötti szakaszon. Pár évvel ezelőtt Nagypáli önkormányzata 45 millió forintos költséggel felújíttatta a községen átvezető szakaszt. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan a 74-es út rekonstrukciója is megtörténik, hogy a község szomszédságban épülő autóipari tesztpályára érkezőket rendezett környezet fogadja.

Minden település számít, ez is az üzenete annak a százmilliárd forintos programnak, amelyet a kormány az alsóbbrendű utak felújítására hirdetett meg, szögezte le Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Ez a két település példát mutathat rendezettsége, megjelenése alapján az ország többi részének is, emelte ki. Ehhez nem elegendő pusztán az út felújítása, mert látszik, hogy az itt élők is gondozzák a környezetüket. Az országgyűlési képviselő kiemelte, az autóipari teszt­pálya a környék fejlődését is felgyorsítja, hiszen rövid időn belül 22-25 cég letelepedése várható.