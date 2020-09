Legfontosabb teendők a baleset bekövetkezését követő percekben

Közlekedés, baleset nélkül, ez lenne az ideális állapot, ám erre esély sincs, de ha már bekövetkezett a baj, akkor miként segítsünk, hogy az valóban hasznos legyen és ne járjon újabb sérüléssel.

Erről is szólt Kulik Károly alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság baleseti helyszínelő alosztály parancsnoka, akivel Eszteregnyén, az M7-es mellett található déli helyszínelőcentrumban találkoztunk.

– Baleset bekövetkeztekor mindenkire vonatkozik a segítségnyújtás kötelezettsége függetlenül attól, hogy részese vagy csak észlelője az eseménynek – kezdte. – A tapasztalatok szerint sok járművezető nincs felkészülve arra, mi a teendő ilyen helyzetben. Legfontosabb megelőzni az újabb balesetet, ezért először arról kell gondoskodni, hogy a többi közlekedő értesüljön a veszélyhelyzetről. A láthatósági mellény hazánkban nem kötelező, de célszerű ilyet felöltve a baleset helyszínétől biztonságos távolságban és feltűnően figyelmeztetni kell a többi közlekedőt, kirakni az elakadásjelző háromszöget, és ez után segítséget kérni az érkezőktől. Ez látszólag időveszteség, de ennek elmulasztásával komoly veszélybe kerülnek a balesetet elszenvedettek, illetve az is, aki a segítségükre sietne. Tehát csak ez után szabad hozzálátni például a sérültek ellátáshoz, és amennyiben ehhez szükséges segítség, azt egyértelmű, határozott módon kell kérni az ott lévőktől. Ezek a teendők tehát a baleset részeseire, illetve az elsőként a helyszínre érkezőkre is vonatkoznak. Utóbbiak a biztonságra ügyelve álljanak meg, és először tájékozódjanak, mire van szüksége a balesetet szenvedetteknek? Szükséges-e mentőt, rendőrt hívni vagy elegendő más módon segíteni? Csak akkor telefonáljanak a hatóságnak, ha ez valóban indokolt, illetve ha ezt kérik tőlük. Felesleges azonnal a 112-t tárcsázni, amikor balesetet látunk, miközben nem tudjuk pontosan, mi történt. Abban az esetben pedig, amennyiben a helyszínen láthatóan már ott a segítség, mi már ne álljunk meg, mert ez újabb veszélyhelyzetet teremthet – emelte ki.

Felhívta arra is a figyelmet az alezredes, hogy a közlekedési balesetek többségénél nincs szükség rendőri intézkedésre, bizonyos helyzetekben azonban kötelező. Az mindenki előtt ismert, hogy személyi sérüléssel járó balesetnél értesíteni kell a hatóságot, ám az már kevésbé, hogy ugyanez vonatkozik arra is, amennyiben bűncselekmény kapcsolódik a balesethez: például a jármű önkényes elvétele, szándékos rongálás, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény tartozik e körbe.

A többi szituációban azonban már nem szükséges a rendőrséget értesíteni a balesetről. Nem is célszerű, tette hozzá Kulik Károly.

– Több belátás, együttérzés egymás iránt, és a legjobb, ha a vétkes elismeri a hibáját, nem vitatkozik, nem keres kibúvót, és nem kérnek rendőri intézkedést, ehelyett együtt kitöltik az európai, kék-sárga kárbejelentő lapot. Ma már nem probléma megfelelően dokumentálni a történteket, hiszen legtöbb telefonnal fotózni is lehet. Pár képpel hatékonyan lehet segíteni a biztosító dolgát, a kár rendezését. Ez az ügyintézés leggyorsabb módja és persze a legolcsóbb is – emelte ki.

– Ezzel szemben a rendőrségi helyszínelést mindig eljárás követi, aminek büntetés a vége – hangzott a folytatás. – Elvileg szankcionálható akár figyelmeztetéssel is a kisebb szabályszegés, ám ha ennek már baleset a következménye, akkor ezért minimum pénzbüntetés jár. No meg sokszor ki kell szabni az előéleti pontokat is, márpedig ha ebből 3 év alatt 18 összegyűlik, akkor 6 hónapra bevonják a jogosítványt, amit csak utánképzést követően lehet visszakapni – mutatott rá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendőri intézkedés nem váltja ki a biztosítási ügyintézés egyetlen mozzanatát sem, az továbbra is az érintettek kötelezettsége. Ráadásul némelyik biztosítótársaság a helyszínelésre tekintettel kéri a felelősséget megállapító jogerős rendőrségi határozatról szóló igazolást, és ehhez köti a kár kifizetését, ami viszont megint időbe telik.

Végezetül arról szólt, hogy a tapasztalataik szerint akadnak balesetekhez vezető tipikus hibák, s ezek gyakran olyan viták forrása, aminek eldöntéséhez rendőri helyszínelést is kérnek.

– A jobbkéz-szabály értelmezése és alkalmazása sokszor okoz gondot a városi bevásárlóközpontoknál. Ezekben ugyanis minden csomópont egyenrangú, mégis sokan úgy gondolják, aki egyenesen halad a parkoló “főútján”, annak van elsőbbség _ említett példát. _ Nem egyszer hivatkoznak a másik fél szabályszegésére, például gyorshajtására, ez az érvelés azonban legtöbbször nem állja meg a helyét. Ne feledjük: nem csak annak kell elsőbbséget adni, aki a védett útvonalon a megengedett sebességgel halad. Természetesen előfordulnak szélsőséges helyzetek, ezekben viszont már általában csak szakértői segítséggel lehet feltárni a tényeket _ tette hozzá.