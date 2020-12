Hévíz a megszokott rendezvények mellett újakkal is készül 2021-re

A megszokott programelemekkel és számos újdonsággal is készül a következő évre a fürdőváros. A nemrégiben elfogadott koncepció egyelőre egy alapváltozat, amely a vírushelyzet enyhülésével, a vendégek visszatérésével bővíthető.

A Festetics György Művelődési Központ (FGyMK) és a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. (HTNK) közösen dolgozta ki a tervezetet, az új struktúra szerint előbbi a klasszikus közművelődési és helyi jelentőségű programokat, utóbbi pedig a turizmus szempontjából fontos rendezvényeket szervezi – természetesen összehangolva az időpontokat, helyszíneket.

Utóbbiakra két változat készült, a csökkentett tartalmú 31,5 millió, a bővített pedig 62,1 millió forintos költség­igénnyel, míg a Festetics György Művelődési Központ 16,8 milliós éves kultúrsort állított össze. Az önkormányzat egyelőre az első variánsra bólintott rá.

– Ez azonban nem kőbe vésett, hanem bővíthető, gyarapítható, a vírushelyzet függvényében – fogalmazott Papp Gábor polgármester. – Természetesen abban reménykedünk és azért dolgozunk, hogy tudjunk kinek rendezvényeket szervezni, vagyis újra érkezhessenek vendégek a városba. Ez most nem elsősorban rajtunk, hanem a járványon és az aktuális rendelkezéseken, az előírt szabályokon múlik. Most az a legvalószínűbb, hogy e tekintetben húsvét körüli nyitásra készülhetünk. Természetesen figyeljük majd a számokat, a foglalási adatokat, egyeztetünk a szállásadókkal, s ezek alapján akár év közben is bővíthetjük a hévízi programok számát, nagyságát, tartalmát, hiszen már erre is kész tervekkel rendelkezünk.

A városvezető arról is beszélt lapunknak, hogy Hévíz együttműködik például a keszthelyi Festetics-kastéllyal, illetve a nyugat-balatoni településekkel, egyrészt azért, hogy elkerüljék a párhuzamosságokat, másrészt pedig, hogy ajánlják egymás rendezvényeit is a térség lakóinak és a vendégeknek.

Az idén, igaz kényszerűségből, új programok születtek a városban, s ezeket, mivel jó visszhangra leltek, viszik tovább. Ilyen például a városi night shopping, illetve a Bor­ünnep helyére lépett Bor- és gasztrokorzó, és megtartják a szabadtéri ledfalas vetítéseket is, összegzett Papp Gábor.

Az elfogadott tervezetet böngészve kiderül, mindezek mellett a következő esztendőben lesz például húsvéti forgatag és pünkösdi piknik, sörhét, több autós program, Márton-naphoz kapcsolódva kisebb libás fesztivál és hatalmas szilveszteri buli, már az alapváltozat szerint is.

Ősszel és tavasszal ismét indul a Viva La Musica komolyzenei koncertsorozat a református templomban, a nyári időszakban pedig keddenként a Zenés esték, szerdánként Táncház Egregyen, csütörtökönként pedig Karibi táncház várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket.