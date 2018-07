Dupla holdfogyatkozás: földárnyékban, felhők felett

Akik péntek este a megyeszékhelyen, vagy bárhol máshol a megyében látni szerették volna az évszázad leghosszabb holdfogyatkozását, szembesülhettek azzal, hogy az élet néha milyen kegyetlenül ki tud babrálni a csillagászokkal.

Az égi látványosság a holdkelte időpontjában (20.22 óra) már tartott, a Hold jó egy órával korábban „csípte meg” először a Föld árnyékkúpját, erre az időre bőven a belemerülésnél tartott. Mindezt azonban a néhai Pais-iskola alatti, keleti domboldalon csak elképzelni lehetett – vastag felhőtakaró borult ugyanis a városra. Pedig a látvány sokakat érdekelt volna: a Vega Csillagászati Egyesület, a TIT Öveges József Egyesület és a Magyar Csillagász Egyesület helyi csoportja által meghirdetett táv csöves bemutatóra száznál is jóval többen érkeztek.

Ettől függetlenül tartalmasan telt az idő. A csillagászok egyik távcsövüket áttelepítették a domb túlfelére, ahonnan legalább a Vénuszt volt mód megfigyelni. Közben keleten Bánfalvi Péter vezetésével égi dolgokról folyt a szó. Volt idő kibeszélni az elmúlt napok hírét, hogy a NASA műszerei vizet fedeztek fel a Marson. De feszegettek a jelen lévők olyan örökzöld témákat is, mint hogy járt-e egyáltalán ember a Holdon lassan ötven évvel ezelőtt. A szót vivő amatőrcsillagász ismeretterjesztő pályafutása során ezredszer is bebizonyította hallgatóságának, hogy az amerikaiak Apolló programja nem lehetett átverés – de gyanítható, hogy nem ez volt az utolsó alkalom.

A felhők fél tízre kelve is masszívan álltak a város felett, a publikum azzal „vigasztalhatta” magát, hogy az ezúttal láthatatlan fogyatkozás amúgy is a legunalmasabb részénél tart: a Hold egészen árnyékban van, tulajdonképpen eltűnt az égről. Ennek kapcsán teljes őszinteséggel lehetett beszélni arról is, hogy „az évszázad leghosszabb holdfogyatkozása” meghatározás jól hangzik, de az esemény értéke ettől inkább csökken. A teljes fogyatkozás ugyanis nem látványos, ezért minél tovább tart, annál rosszabb. Az est egyik házigazdája, a VCSE-tag Jandó Attila mondta: a holdfogyatkozásnál a bevezetés, illetve az utójáték a lényeg – távcsövekkel igazán látványos megfigyelni, ahogy a sötétség halad égi kísérőnk felszínén. Ilyenkor a tereptárgyak, kráterek is sokkal szebben látszanak.

És ha már kráterek: volt szó a holdfelszín „földrajzi” elnevezéseiről is. Az égitesten 16 magyar ember is névadó, sőt, van köztük egy zalaegerszegi is, a csillagász Izsák Imre.

A felhők miatt a publikum ezúttal lemaradt a Marsról is, pedig a vörös bolygó épp most van földközelben. Hasonlóra 15-17 évente van példa, kiváló alkalmat nyújtva a távcsöves megfigyeléshez. Persze ha nem felhős az ég…

Így több idő jutott beszélni a Mars zalai vonatkozásáról is. Ezen a bolygón ugyanis megyénk egyik falujáról, Bakról neveztek el krátert. A NASA szakemberei annak idején, a bolygó feltérképezésekor nem bírták tudóssal, űrhajóssal és egyéb ötlettel a névadást, és úgy döntöttek: előveszik a helységnévtárakat. A Föld minden országának jutott a tisztességből, amikor a szakemberek kellően rövid és az angol nyelvterületen is könnyen kimondható elnevezéseket gyűjtöttek. Bak nevét „testvére” a Marson egy 6 kilométer átmérőjű kráter. Hasonló képződmény Eger, illetve Igal nevét is viseli.

Helyi idő szerint 22.21-kor eljutottunk a teljes holdfogyatkozás kellős közepéig, továbbra is elméleti síkon, így a tömeg fogyni kezdett. Sok kisgyermekes család indult haza, hiszen az apróságok fáradtak. Sokan azzal a reménnyel mentek, hogy az éjszaka későbbi részében (a teljes fogyatkozás 23.13-kor ért véget, a Föld árnyékának utolsó morzsája pedig 01.28-kor vetült a Holdra) talán otthonról még megpillanthatják a jelenséget. Nekem nem sikerült…