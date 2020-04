A kerékpáros Sylvester Balázs a vírus utáni időkre koncentrál

Sylvester Balázs, a ZKSE hegyikerékpárosa idén már több mint 5500 kilométert teljesített edzésen. Lelkesedése egyelőre kitart, bár továbbra sem tudja, mikor próbálhatja ki magát ismét versenykörülmények között.

Az érettségi előtt álló fiatalember öt éve a megyeszékhelyi klub tagja. Korábban kipróbálta a futballt és a vívást is, ám amikor megtapasztalta azt a szabadságérzést, amit egy bicikli nyergében átélhet az ember, világossá vált számára, hogy ez az ő sportága.

-Alig teljesítettem az első edzést, már indultam versenyen is- idézte fel a kezdeteket. – A 2018-as szezonomra vagyok eddig a legbüszkébb, amikor másodéves juniorként bekerültem a magyar válogatottba is. Abban az évben harmadik voltam a maratoni és az XCO (olimpiai szakág) országos bajnokságon is, illetve ott lehettem a korosztályos Európa-bajnokságon és több világkupafutamon is.

A következő évben korosztályváltás és a felnőtt kategória „előszobája”, az U23 várt Balázsra, aki fel volt készülve rá, hogy az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

– Az U23 négy évig tart, nem véletlenül, idő kell, amíg az ember belerázódik – fogalmazott. – A versenyeken itt már az elit kategóriával, tehát a legjobbakkal együtt indulunk. Nem akármilyen érzés például a többszörös olimpikon Parti András mellett tekerni. A korosztályomban pedig 2019-ben többek közt Dina Marci és Valter Attila is indult, akik azóta az országúti szakágban érnek el nemzetközi sikereket. Szóval az első évem ráment arra, hogy megszokjam a közeget, 2020-ra viszont feltettem mindent egy lapra. Rengeteget edzettem, télen cyclocrossversenyeken is indultam, eltökéltem, hogy a maximumot hozom ki magamból. Aztán jött a koronavírus, és úgy lett vége a szezonnak, hogy el sem kezdődött Beszélgetésünk pillanatában Sylvester Balázs azt sem tudta még, az érettségit milyen formában teljesítheti a tanév végén, és az első idei versenye időpontjára is várt még.

– Nem vagyok elkeseredve, van még két évem az U23-ban, az edzésmunka pedig, amit elvégeztem, talán nem vész el egészen – mondta. – Hogy mi a célom a kerékpársportban? Nem mondom, hogy szeretnék egyszer megélni belőle, mert ez még az olimpiai részvételnél is nagyobb dolog lenne Imádok biciklizni, a lehető legtovább és a lehető legmagasabb szinten akarom csinálni. Amikor majd abbahagyom, azt szeretném érezni, hogy a magam részéről megtettem mindent az ügy érdekében. Edzője nem lehet folyamatosan a sarkában, de a mai technikával már nem nehéz távolról is folyamatosan nyomon követni a tréningjeit. Az ellenőrzésre pedig szükség van, mert Balázs is azt mondja: versenyek nélkül nem könnyű fenntartani a lelkesedést. – Vannak nehéz pillanataim, a monoton országúti tekeréseket például egy-egy szép erdei szakasz beiktatásával „dobom fel” – árulta el.