Szabó Tamás galamboki polgármester is üdvözölte a beruházást, mint elmondta: nemrégiben fejeződött be az iskola tornacsarnokának felújítása, melyre az önkormányzat belügyminisztériumi pályázatból nyert 13 millió forintot. A költségkeretbe belefért a szigetelés elvégzése, így a fémlemez fedéssel maximálisan megvédhetik az épületet a kellemetlen beázásoktól. Az intézmények felújításainak sorában most az óvoda következne, szintén pályázati forrásból energetikai korszerűsítést, fűtésrekonstrukciót és nyílászárócserét végeznének el.