Az óvodaépület avatásán Manninger Jenő országgyűlési képviselő kiemelte, mindhárom projektet a Magyar falu program (MFP) finanszírozta, amelyből Zala keleti részébe három év alatt kis híján hétmilliárd forint érkezett 459 fejlesztésre.

– Az MFP céljai sokkal közelebb állnak a valós problémákhoz, mint az uniós pályázatokéi – szögezte le a honatya lapunknak nyilatkozva. – Ezt szolgálja az is, hogy folyamatosan egyeztetünk a településekkel, s az igényekhez szabjuk a kiírásokat. Lépésről lépésre haladunk, amelynek egyik eredménye, hogy 2-3 éven belül falvaink legfontosabb épületei megújulnak, továbbá folyamatosak az út- és járdarekonstrukciók, mindennek köszönhetően pedig néhány esztendőn belül jelentősen megváltozik településeink képe.

Zalabéren most 25 millió forintos állami támogatásból, továbbá kilencmilliós önerőből megújult az óvoda, amellyel kapcsolatban Manninger Jenő elmondta: az épület már rossz állapotban volt, falai vizesedtek, s a higiéniai követelményeket is nehéz volt betartani. A beruházás következtében viszont mostantól megfelelő körülmények fogadják a gyermekeket, megújították például a fűtési rendszert is.

A politikus kiemelte: a falvak, kisebb városok fejlődését, az ott élő családok mindennapjait más pályázatok is segítik, hiszen fontos cél, hogy a vidéki településeken is megfelelő életkörülmények és szolgáltatások legyenek elérhetők.

A zalabériek nemcsak a megújult óvodának örülhetnek, hanem a Dózsa utcai járdafelújításnak is, amelyre az ötmilliós MFP-támogatás mellett a falu további hárommilliót biztosított. Ez a közterület „gerincjellegű”, szögezte le Kozma Ferenc polgármester, így közvetetten mintegy 250 polgár közlekedési feltételei javultak jelentős mértékben, akik a település lakóinak mintegy 34 százalékát teszik ki. Ezzel jelentősen nőtt ott a biztonság.

Ezen a napon azt is megünnepelték, hogy 14 milliós, ugyancsak MFP-s pályázat révén új falubuszt vásárolhattak, amelyet a távolabb lakó gyerekek óvodába, iskolába szállításánál is használnak majd.

– A 2019-ben felálló képviselő-testület újragondolta a feladatait, s vállt vállnak vetve dolgozunk – szögezte le Kozma Ferenc. – Nyolc „magyar falus” pályázatunkból három nyert, ezeket a gyermek, szülő, illetve a tágabb család gondolatisága köré építettük, és ezen az úton megyünk tovább, hiszen vannak még terveink.