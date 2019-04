Vajon hová utaznak nyáron szívesen a zalaiak?

Múlt héten arra voltunk kíváncsiak: külföldre vagy belföldre terveznek-e nyaralást olvasóink.

A nyári melegben nincs is jobb, mint egy kiadós pihenés egy csodás vízparton! Legyen akár a Balaton vagy a horvát tengerpart, nyaralni mindenki szeret, ám múlt heti szavazásunkból kiderült, olvasóink legtöbbje (46%) nem tud, vagy nem is akar üdülni menni. Szerencsére bőven voltak olyanok, akik már mindent megterveztek (24%), nemcsak a hely, de a szállásfoglalást is letudták, ám 10% még nem döntötte el a célt.

Az örök kérdésre, hogy külföld vagy belföld a kapósabb szintén választ kaptunk: 12%-mondta azt, hogy neki a Balaton a riviéra, míg 8% csak és kizárólag külföldre menne szívesen.