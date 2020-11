Olvasóink legtöbbje a házi kosztra esküszik

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, vajon olvasóink szoktak e házhoz rendelni ételt.

A koronavírus alapjaiban változtatta meg az életünket, ezzel együtt néhányak étkezési szokásait is. Ma már szinte nosztalgiával gondolunk vissza azokra a napokra, amikor barátainkkal közösen, egy jó étteremben töltöttük el az esténket.

Az éttermek ugyan a rendkívüli jogrend miatt bezártak, ám a házhozszállítás nem szűnt meg. Múlt héten arra voltunk kíváncsiak, vajon olvasóink mennyire élnek ezzel a lehetőséggel!

Zalában úgy tűnik a legtöbbünk a házi kosztra esküszik, ugyanis szavazóink 51%-a erre az opcióra voksolt. Sokan azonban nem zárkóznak el a rendeléstől. hiszen 37% azt mondja, már a járvány előtt is gyakran emelte fel a telefont. A legkevesebben (12%) azok voltak, akik csak most, a koronavírus miatti helyzetben tértek át a házhozszállításra, ezzel is támogatva a vendéglátósokat.