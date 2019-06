Áll a sor a szupermarketben, ki beletörődőn, ki toporogva várja, mikor kerül rá a sor a kasszánál.

Aztán elhangzik a varázsige: megnyitjuk a hármas pénztárt… Egy csapásra felébrednek a rezignáltak is, bolydul a méhkas. Meglódulnak a nehezen forduló bevásárlókocsik, a kosarak magasba emelkednek a könnyebb manőverezés érdekében. Lapos pillantások cikáznak, ki mennyi cuccot rak majd a szalagra, hova érdemesebb besorolni. Idős hölgyek válnak fürgén surranó gyíkká, pocakos urak élnek vissza haskörfogatuk kiszorító erejével. Zajlik a verseny, ki lesz az ügyesebb, ki tud jobban helyezkedni. Beáll az új rend, de a kiküzdött pozíciók sem hoznak megnyugvást. A másik sor gyorsabban halad… Stíröljük a pénztáros keze mozgását, latolgatjuk, nem fogtunk-e ki a sorban egy szöszmötölő ügyetlenkét, vagy egy hátizsáknyi kuponnal érkezőt. Izzik a vágy, hogy jól jöjjünk ki a dologból, különben úgy érezzük, lenyomtak minket a víz alá.

Ami a pénztárnál zajlik: az életünk, kicsiben… Úgy tűnik, az előnyhöz jutás, a másokon való felülkerekedés létezésünk egyik fő motorja. Erre hajt a sportoló, a politikus, a vállalkozó. Normális dolog ez? Velünk született életösztön, vagy tanult viselkedés? S mi váltja ki? Gyakorlatilag bármi. Van, aki a zebránál is tolakszik, pedig mindenkinek ugyanakkor lesz zöld. A bagatell kis csatákra pont úgy ugrunk, mint a nagyívű történelmi átrendeződésekre. Mint amilyen a rendszer-, vagy kormányváltás, amikor nem csak a harmadik kasszát nyitják meg.

Miért kell folyton ez a kényszeres nyomulás? Nem lehetne, hogy egyszer ne az érvényesülés és a felhalmozás legyen a mérce? A „sok” amúgy is az ellenségünk, kiderül ez egy svéd gyerekversből is: „Bélyeget gyűjtöttem./ Papa hozott egyszer egy kilót./ Azóta nem gyűjtök bélyeget.”

Egész életünkben méricskélünk. Hasonlítjuk másokéhoz az utunkat, még akkor is, ha tudjuk, evvel magunkat mérgezzük. Tény, nehéz ellenállni a késztetésnek, például, amikor meglátjuk az átlagfizetést mutató statisztikát. Atyaég! Kié lehet annyi, ha az enyém ennyi? Már megint rossz sorba álltam… Protestálni szívünk joga, de ha belefeketedünk a sóvárgásba, ha megroppan az önbecsülésünk, a maradék életöröm is elillan. Jogos énvédelemből gondolkodhatunk úgy is, ez csak egyetlen szempont a sok ezerből, ami formálja a ránk szabott földi időt. Engedjük el, s keressünk más viszonyítási alapot. Vegyük észre, hogy a ribizli pont olyan gömbölyű, mint az úri tök. Na jó, előbbi egy csöppet azért savanykás… Vagy jusson eszünkbe: ahogy a gyerek nem azonos az iskolai osztályzatával, úgy mi sem vagyunk jellemezhetők a fizetésünkkel. Ettől még nem vagyunk kevesebbek. Legfeljebb a szupermarket pénztáránál.

Kiemelt képünk illusztráció