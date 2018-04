Jó reggelt, Zala megye!

A sok esetben fiatalon megszerzett jogosítvánnyal hosszú évtizedeken át veszünk részt a közlekedésben. Ennek érdekében letesszük a szükséges vizsgákat.

Az évek előre haladtával tagadhatatlanul kopik a közlekedési tudás és az odafigyelés is, sokan megszokásból, rutinból vezetnek. Elindulnak egy kereszteződésben körültekintés nélkül, hiszen tegnap se jött semmi… Pedig jöhet. A helyes, biztonságos közlekedésre való nevelést legalább kisiskolás korban kellene elkezdeni, hogy az ismeretek minél szélesebbek legyenek és mélyebben beépüljenek. Ezt mutatta meg tegnap a közlekedésbiztonsági verseny gyakorlati része is. Az egyik forgalmas kereszteződésben több idősebb, rutinos autóvezetőt is megzavart a karos forgalomirányítás. Talán a most versenyző fiataloknak később nem okoz ez gondot.