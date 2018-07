Van, amikor a legrosszabbkor szakad le az ég

A vasárnap szikrázó napsütéssel indult, majd délutánra felhők gyűltek az égre, estére pedig megérkezett a zivatar. Hatalmas cseppekben verte az autó szélvédőjét. Hiába dolgozott szorgalmasan az ablaktörlő lapát, tehetetlen volt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A sorrend olykor változik, de naponta egyszer biztosan megnyitják az égi csapokat. Az elmúlt néhány év elkényeztetett bennünket, hiszen szinte mindig tikkasztó hőség várta a nyaralókat, most viszont a fürdőzés mellett érdemes más alternatívákat is választani. Például a kerékpározást. Két héttel ezelőtt egy hirtelen ötlettől vezérelve pattantunk nyeregbe a feleségemmel, hogy Balatonboglárról eltekerjünk egy harminc kilométerrel távolabbi fagyizóba. Az biztos, hogy legközelebb jobban megtervezzük a kerekezést, bár most már tudjuk, záporok és zivatarok bárhol kialakulhatnak…