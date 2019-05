„Két 25 hétre világra jött koraszülött ezekben a percekben is az életéért küzd. A nehéz pillanatokban gondoljatok rájuk – értük is futtok ezen a versenyen.”

Csend, majd hangos szívdobogás. A hangszórókból felsír egy újszülött. Bekapcsolnak a szirénák, a starthelyről kigördül a mentőautó. Mögötte elrajtol a mezőny. Bokáig érő sár, szembeszél, vízátfolyások, szűnni nem akaró eső – folyamatos küzdelem az elemekkel. „Két 25 hétre világra jött koraszülött ezekben a percekben is az életéért küzd. A nehéz pillanatokban gondoljatok rájuk – értük is futtok ezen a versenyen.” Gárdos László mondatai erőt adnak – nincs megállás. Menni kell, a legmeredekebb dombon és a legcsúszósabb lejtőn is – a nemes célért s a csapatért, mert: haverok, buli, Hagyma. Kategóriánkban a 4. helyezés, életem első versenyén. És már most tudom: jövőre „másodszor is célba érünk”.