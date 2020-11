„Az én maszkom téged véd, a tiéd pedig engem” – Te hordod?

A koronavírus idején az arcmaszk a ruhatárunk fontos kelléke lett, hiszen nem léphetünk be anélkül egyetlen üzletbe sem, hogy viselnénk.

Sőt egy ideje a nagyobb tömeget megmozgató, szabadtéri közösségi rendezvényeken is hordanunk kell. Hétfőtől pedig az éttermek és a szórakozóhelyek sem kivételek. Néhányan már felhördültek és újabb korlátozásként élik meg az intézkedéseket. Sőt nem egy étterem vezetőjétől hallottuk, hogy az emberek tiltakozásképp őket büntetik azzal, hogy nem ülnek be hozzájuk fogyasztani, hiszen kényelmetlennek érzik a maszkot. Pedig jó lenne, ha végre saját önzőségükön felülemelkedve mégis megtennék. Ezzel az apró, szinte jelentéktelen mozdulattal nemcsak megvédenék embertársaikat a fertőzés gyors terjedésétől, de közben a vállalkozókat is segítenék.

Kiemelt képünk illusztráció!