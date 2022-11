Bár léteznek hosszú távú időjárási előrejelzések, ezek megbízhatósága a nullához konvergál. Az is csalódhat, aki az enyhe napok, hetek alapján úgy gondolja, ilyen lesz a folytatás. Persze nem lenne rossz, mert őszintén szólva nem jó csúszkálni, hóban elakadni. Pedig a havas heteknek is van előnye. A statisztika szerint ilyenkor – az első napokat kivéve – kevesebb a közlekedési baleset, mert lassul a forgalom, és sokan visszarettennek az autózástól. Erre tekintettel kemény télért kellene fohászkodnunk. Az energiaárakat látva persze ez anyagi romlást hozna, ám ha a pénz elmegy a fűtésre, akkor nem marad üzemanyagra. Szóval a kemény télnek emiatt is lenne közlekedésbiztonságot javító hatása, de van ennél olcsóbb megoldás is: a szabályok betartása.