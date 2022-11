Nagyanyámnak az is nagy kimozdulás volt, ha a faluban vonatra ülve 40 kilométerre utazott a felnőtt lányához, aki mindenáron városi akart lenni. Ez a lány is szorongott kicsit, amikor autóbuszos kirándulásra adta a fejét, rettentően izgult, dehát úgy hívta, vonzotta a tenger, még fenyőágacskát is csent az Adriára néző domboldalról. A húga bátorsága már a kontinenst is legyűrte pár nap erejéig, a török bazárban alkudott az unokának szánt csodás irhakabátkára. Ez a bizonyos unoka jó ideje él Ibériában, s nem csak látogatóban. E sorok írójának legújabb ismerőse, Shirah, Afrika közepéről érkezett, s most zalai embereket gyógyít. Zsugorodik a világ, de sokan vagyunk, akik hisznek az emberi tágasságában.