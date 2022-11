Szakmák, amik nem léteznek, munkahelyek, amikről fogalmunk sincs, de már képezni kell rájuk. Sokszor halljuk. Ki tudta például ezelőtt pár évvel, hogy a házhoz szállítás, a csomagküldés ennyire felfut? Amihez nemcsak áru, autó, sofőr, de számítógépek előtt ülők ezrei is kellenek. Robbanásszerű az igény az infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikusokra is. Akik azt építik, tartják karban, amin az „elektronikus hajón” utazó információk cikáznak ide-oda a földgolyón. Varázsszavak tudói: optikai és réz alapú kábelhálózat, végberendezés, installálás. Nem baj, ha mi nem értjük, de jó, ha tudjuk, a zalaegerszegi Csányban is tanulják már a tizenéves diákok. Kapósak lesznek, az biztos.