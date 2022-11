Szerintem minden gyermek, különösen a fiúk életében töltenek be fontos szerepet a forgó, mozgó, guruló, repülő, csattogó szerkezetek. Sokan kinövik, mások életük végéig rajonganak értük, belőlük lesznek a versenyzők vagy gyűjtők, modellépítők, veterán szerkezetek megmentői, akik aztán szívesen mutatják meg kincseiket. Az ilyen témájú rendezvények látogatottsága pedig jelzi, milyen széles ennek a rajongótábora. Túlzás nélkül: hatalmas; erre is emlékeztet az immár negyedik éve Botfa határában álló piros traktor óriási makettje is. Anno a veterán mezőgazdasági gépek találkozójára hívta fel a figyelmet. Építői nem is sejthették, hogy ilyen hosszú életű lesz, a hétvégi felújítása pedig remélhetőleg újabb évekkel ajándékozta meg a szerkezetet.