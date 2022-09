Egyszerűen díszítettek, főleg a maguk körül látott mintákkal: növényi, állati, természeti szimbólumokkal. Tájegységek zártsága egyedi formavilágot eredményezett. A tárgyak időközben eltűntek, velük együtt a minták. Az 1970-80-as évek azonban egyszerre vesztették el és szerezték vissza efféle hagyományainkat. Manapság is szeretjük az egykori szép rajzolatokat, de a jóindulatú torzulás, a viselet eltévelyedése szinte törvényszerű. Nem is népi és nem is zalai például a fehér ing fehér rávarrt zsinórmotívuma. Tiszta forrásért keressük a zalai népi iparművészeket.