Egyik alkalommal kendőzetlen őszinteséggel mondta el: azért döntött egy saját ültetvény telepítéséről, mert a helyi gazdák maguk termelte borokkal hálálták meg gyógyító tevékenységét, s alig akadt köztük olyan, amiből szívesen töltött volna poharába. Nem bántó szándék vezérelte, éppen ellenkezőleg. Tanítani akart, megmutatni, bizonyítani, hogy Zalában is lehet jó bort készíteni. Azóta talán több két évtized is eltelt már, és jönnek is sorra a zalai borászati sikerekről szóló hírek. Nemcsak az azóta elhunyt dr. Bussay, illetve az örökségét méltó módon tovább vivő lánya révén, egyre több az olyan zalai borászat, pincészet, amely elismerést, megbecsülést vív ki magának.