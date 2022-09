Ennek okán azt is bátran leszögezhetjük: megyénk tele amatőr borászokkal, legalábbis az idősebb generáció tagjai között elvétve akad olyan személy, aki élete során ne került volna közvetlen kapcsolatba a szőlőműveléssel, s így az ahhoz szükséges tudással is felvérteződött. Az utóbbi évek mind szélsőségesebbé való időjárása – különösen a szárazság egyre inkább tapasztalható térnyerése –, a (bor)fogyasztói szokások változása, a modern technológiák megjelenése azonban folyamatosan új kihívások, például az állandó tudásmegújítás elé állítják a szakma amatőr (s persze a professzionális) képviselőit (is). Márpedig tanulni nem szégyen, hiszen a tudásba fektetett energia a jövőbeni boldogulás kulcsa.