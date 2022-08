És valóban: azért, hogy a tőkék termőre forduljanak, a gazdáknak már januártól állandó figyelmet kell fordítaniuk birtokukra. Az időjárás is meghatározó, de a szívvel-lélekkel végzett munka végül kifizetődik. Apósom precíz ember, ez birtokán is meglátszik. A gondosan művelt talaj mellett a szőlőbetegségek elleni küzdelemre is gondot fordít. Ültetvénye meghálálta az odafigyelést, bő terméssel kecsegtet.