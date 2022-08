Amikor nem a családdal, akkor leginkább a barátokkal utaztunk a környékre, hogy fiatalként tűzijátékot láthassunk, s persze utána bulizzunk. Ma már nem a durrogtatás, a sok fényeffekt hoz lázba, bár látványnak természetesen az sem utolsó. Felnőttként egyre inkább a történelem viharos változásai érdekelnek, illetve még inkább a kezdetek. Mivé lettünk, hogyan alakult a magyar nemzet évezredes, Kárpát-medencei sorsa. Mert fontosak a gyökerek, bárhol legyünk is a világban. Meghatározó volt ez eleink számára is, akik az államalapítást már Szent István életében megünnepelték, méghozzá augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, ami egyben a Magyar Királyság törvénynapja is lett.