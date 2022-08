Megszámolni sem lehet, milyen sokszor váltották egymást a hőhullámok. Szerdán pedig az országos tisztifőorvos ismét harmadfokú, legmagasabb szintű hőségriasztást adott ki hazánk egész területére, mely várhatóan péntek éjfélig tart. Szóval még egy ideig velünk marad a kánikula, amit a legjobb vízparton átvészelni. Ha hihetünk az időjósoknak, most azt prognosztizálják, hogy éppen augusztus 20-ra romlik el az idő. Bár nagyon kell az eső, de a hosszú hétvégét töltő vendégek ennek a hírnek annyira mégsem örülnek. Talán Zalakaros esetében nincs ok az aggodalomra, ugyanis a nagy szállodák fedett medencetérrel, megannyi élményelemmel borús időben is felhőtlen szórakozást kínálnak.