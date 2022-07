A tanácsi lakásosztásból még kimaradtunk, a mostani bőséges kedvezmények pedig ránk már nem érvényesek. Jórészt albérletben, vagy hitellel terhelt lakban tépkedjük a naptár lapjait, nemsoká pedig az energia is drágul, persze nem annyira, mint tőlünk nyugatra, de ha már nem mentünk ki, minket az érdekel: itthon mi van. A boltban minden drágább, mint akár csak két hónapja, s nemsoká a postás is olyan csekket hoz, amitől azonnal kikapcsoljuk a klímát, az esti világítást, de lehet, hogy a tévét is. A téli fűtést pedig átgondoljuk. De! Látva a nyugatot: lehetne ennél sokkal rosszabb is. Így hát tartsunk ki, s ha az oroszok és az ukránok egyszer elunják a lövöldözést, tán visszatérhetünk oda, ahol most abbahagyjuk.