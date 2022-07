Valószínűleg az üzemanyagok esetében alkalmazott ársapka majdani megszűnése nagy lökést ad majd e hobbinak, hisz ugyebár mindenki ott spórol, ahol tud. Ennek nyilván a kerékpárgyártók és -forgalmazók örülnek majd a legjobban, s ahogy az a piaci viszonyok között már csak lenni szokott, biztosan jól fel is srófolják az árakat. Ha egy ötfős család egyszer csak úgy gondolja, hogy minden tagjának új bicikli kell, akkor alsó hangon olyan 300-400 ezer forintos kiadással kalkulálhat most, de akkor azok tényleg alsó kategóriás drótszamarak lesznek. Ismerőseim közül is többen elkezdtek bringázni az elmúlt években – ami amellett, hogy kellemes, egészséges dolog is. Csak ne lenne egyre költségesebb…