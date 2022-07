Pedig nem árt, ha szakértők segítségét is kérjük, akik ismerik a gombákkal kapcsolatos legújabb kutatásokat, így biztosra mehetünk, hogy amit az erdőben találtunk, azt el lehet fogyasztani és nem ér minket semmilyen kellemetlen meglepetés sem rövid, sem hosszú távon. Ha pedig felmenőink közt nem találunk erdőjárta gombaismerőt, jelentkezhetünk gombaismereti túrára is, hogy ugyancsak szakértő iránymutatásával a helyszínen kutatva ismerkedjünk meg a különféle kalaposokkal. Persze ehhez meg kell találni a megfelelő helyet és időt, mert nem biztos, hogy bárhol, bármikor sikerrel járunk. Akkor se csüggedjünk, ha nem találunk ehető, csak „bolondgombákat”, köztük is akadnak szépek, melyek legalább egy fotót megérnek.