veHogy mire is gondolok? Például, amikor azt mondják, hogy mennyire fontos az alapozás és hogy az alap stabil legyen. Nos, a csütörtöki kőműves-mestervizsgán azt is megtudhattuk: az sem másodlagos, hogy vajon egyenes-e a fal? Szóval a vizsgán nem árt ilyesmire is figyelni, aztán kint, az életben már mindenki a saját bőrét, vagy inkább hírnevét viszi a vásárra. Ezzel együtt sajnos, vannak jó néhányan a „mestöremberek” között, akiket ez nem nagyon izgat. Fizessen a megrendelő, oszt’ jó napot! Utánam a vízözön. Úgy emlékszem, 25-30 éve ez nem így működött, egy burkoló, kőműves, vagy akár tetőfedő számára egyáltalán nem volt mindegy, milyen vélemények terjednek el róla. Hogy mi romlott el és mikor, én nem tudom…