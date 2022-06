ZA-KO fesztivál 51 perce

Jó reggelt, Zala megye!

Bármennyire is tenyérnyi Magyarország, bármilyen módon is csökkenti ma már a száz kilométereket a telekommunikáció és az online világ, Zala kicsit így is messze esik többek között a kulturális értelemben is központnak tekinthető fővárostól.

Arany Horváth Zsuzsa Arany Horváth Zsuzsa

Ezt a távolságot lopja nekünk számos rendezvény, szervező, amely és aki a közelünkbe importálja mindazt, amit örömmel látnánk, de amiért nem kelünk útra. A jövő héten ezt teszi a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál, hiszen hét estén keresztül invitál színházi estre, méghozzá friss, fiatalos, dinamikus, kortárs előadásokra. Vagy a megyei könyvtár csütörtökön délután, amikor a Madách Színház Karinthy-darabját szerzi meg nekünk. Menjünk, nézzük, hogy később ne fanyaloghassunk arról panaszkodva, minálunk nem történik semmi izgalmas.



