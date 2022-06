Ilyenkor, ha néhány órára is, de elszállnak a gondok, a barátok, ismerősök koccintanak egy finom borral, este pedig táncra perdülhetnek. A világjárvány két évre keresztülhúzta a kényelmes életünket, és csavart egyet a szokásainkon. Aztán az oltások meghozták az áttörést, a vakcinával megelőzhető a súlyos betegség kialakulása, ám sokan még most is tartanak a vírustól. A kanizsai Utca Tánc Fesztiválon találkoztunk arcmaszkot viselővel, míg néhányan tartották a tisztes távolságot. Bár megértjük a döntésüket, de sokakkal együtt ma ott leszünk a Kanizsa Arénától 15 órakor induló karneváli felvonuláson, este énekelünk az Ocho Macho koncertjén és táncolunk D. J. Lada szabadtéri diszkójában.