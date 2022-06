A tehetséget, akár egy növényt, gondozni kell. Figyelni néha saját magunk legrejtettebb képességeire, illetve szülőként, mentorként, tanárként a fiatalabb generáció feltörekvő egyéniségeire. Így lesznek együtt sikeresek, a tanár és tanítvány. Merem remélni, hogy így jutunk egyről a kettőre, leszünk nemcsak a társadalom hasznos tagjai, hanem önmagunkat szerető, testben és lélekben erős, egészséges emberek. Hálás vagyok általános iskolás tanáraimnak, különösen Ágota néninek, aki még a téli szünetben is végeláthatatlan extra házit adott nyelvtanból. Pedig sokszor szívesebben hógolyóztam volna a többiekkel, ám most látom, hogy a nyelvtanversenyen második helyezést csak ezzel a szorgalommal, lehetett elérni. És ebből élek, mondhatni ma is.