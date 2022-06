A Ludvig Nemzetközi Művésztelepen ehhez minden feltétel adott, hiszen ott még a kertben kószáló kutyák is ismerik az illemet, nem hangoskodnak felesleges ugatással. A természet illatai, változatos színei és a kertben földig érő cseresznyefa gyümölcsének édes íze is mintha mind a művészek kedvét keresné. S akkor még nem szóltunk a vendéglátó Ludvig házaspár szívélyes vendéglátásáról, ami a vendégművészeknek ugyanúgy kijár, mint bárki másnak. Kendlimajorban tehát a harmincadik alkalommal is világossá vált, hogy a művészet olyan híd az emberek között, ami szeretettel van kikövezve.