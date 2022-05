Persze most sokan felkapják a fejüket, hiszen akad még profi más területen is, de most maradjunk a képzőművészetnél. Vannak, akik már gyermekként, fiatalként kitűnnek a tömegből, légies könnyedséggel vagy némi gyakorlással remekművet alkotnak rajzlapon vagy gyurmából, agyagból formáznak lenyűgöző alakot. Az más kérdés, hogy ki mire váltja később ezt a képességét, aprópénzre vagy komoly hivatásának lesz alapja. Minap az Ady-iskolások diákjainak képzőművészeti alkotásaiból nyílt tárlat a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, a válogatás ebből a nyiladozó, sokszínű és el nem tékozolt tehetségből ad némi ízelítőt.